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Ticaret Bakanı Bolat, BAE'de Türk İş Dünyası ile Buluştu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BAE'de Türk iş dünyası ile güçlü ortaklıklar kurmak için önemli adımlar attı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 23:48
Ticaret Bakanı Bolat, BAE'de Türk İş Dünyası ile Buluştu

Ticaret Bakanı Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İş Dünyası Toplantısı Düzenledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirdiği toplantıda, Türk iş dünyasının uluslararası başarısının yurt dışında önemli bir Türk iş dünyası ağı oluşmasına ve Türk diasporasının güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

Toplantıda Önemli Adımlar Atıldı

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani Ahmed Al Zeyoudi ile birlikte iki ülkenin iş insanlarının iştirak ettiği bir toplantı düzenlediklerini müjdeledi. Bu toplantıda, firmaların ortak projelerde yer alması ve işbirliklerinin güçlendirilmesi üzerine stratejiler ele alındı.

Bolat, toplantıda iş insanlarının taleplerini dinleyerek, ikili ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların geliştirilmesi konularında kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. "Toplantıda istişarelerde bulunduk ve yeni işbirliği alanlarını değerlendirerek, özellikle üçüncü ülkelerdeki fırsatları da göz önünde bulundurduk," dedi.

Dünya Türk İş Konseyi Toplantısına Katıldı

Abu Dabi'de gerçekleştirilen Dünya Türk İş Konseyi toplantısında da yer alan Bolat, BAE'de faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin BAE ile ticaret ve yatırımlarda yaşanan sorunlar üzerine firma temsilcilerinin önerilerini dinleyerek, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme yollarını tartıştıklarını aktardı.

Bolat, Türk iş dünyasının uluslararası başarıları sayesinde yurt dışında önemli bir iş ağı oluşturulduğunu belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak, iş insanlarımız ve girişimcilerimizin yurt dışındaki faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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