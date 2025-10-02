Ticaret Bakanı Bolat: Eylülde İhracat 22,6 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

Ticaret Bakanı Bolat, eylülde ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül rakamına ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:36
Veriler Bakan Bolat tarafından açıklandı

Ticaret Bakanı Bolat: "İhracatımız, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 22,6 milyar dolarla en yüksek eylül ayı rakamına ulaşmıştır"

Bakan Bolat'ın açıklaması, Türkiye'nin dış ticaret performansında eylül ayına özel bir artışa işaret ediyor. Bu veri, ekonomik aktivitedeki canlanmanın ve dış talepteki istikrarın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Yüzde 3 artış ve 22,6 milyar dolar tutarındaki ihracat, eylül ayına ilişkin kayıtlarda en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Uzmanlar, açıklanan rakamların ihracat kanallarındaki toparlanma ve piyasa güvenindeki iyileşme ile örtüştüğünü belirtiyor; gelecek dönemdeki performansın sürdürülebilirliği ise takip edilecek.

