Ticaret Bakanı Bolat'tan 2024 Dış Ticaret Rakamları: Rekor İhracat ve İstikrar Vurgusu

Ticaret Bakanı Bolat, 2024 Dış Ticaret Verilerini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı dış ticaret verilerinin açıklandığı programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aylık mal ihracatında son 12 ayın 7'sinde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını duyurdu. Bolat, "2024 yılı, mal ve hizmetler dış ticaretinde ve cari işlemler hesabında dengelenme ve istikrar dönemi olmuştur." dedi.

Dünya Ekonomisindeki Belirsizliklere Dikkat Çekti

Bolat, Kovid-19 sonrası dünya ekonomisinde artan jeopolitik risklerden, tedarik zinciri aksaklıklarından, enerji krizlerinden ve enflasyonist baskılardan söz etti. Geçtiğimiz yıl küresel ticaretteki belirsizliklerden bahseden Bakan, "2025 yılı için iyileşme beklentileri var fakat uluslararası ticaret ve ekonomi üzerindeki belirsizlikler devam ediyor." dedi.

Küresel Ticaret Hacmi Düşerken Türkiye Yükseliyor

Küresel ticaret hacminin 2023'te %1,1 düştüğünü anımsatan Bolat, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) göre 2024'te %2,7, 2025'te ise %3'lük bir artış beklediklerini söyledi. Bakan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) pazarındaki talep düşüşüne rağmen üretmeye ve ihracat yapmaya devam ettiğini belirtti.

Enflasyon Düşüşü ve Büyüyen Ekonomi

2024'ün ilk 9 ayında milli gelirin 1 trilyon 260 milyar dolara çıktığını ifade eden Bolat, enflasyonun son 7 ayda 31 puan gerileyerek %44'e düştüğünü aktardı. Aylık mal ihracatındaki başarının dış ticaretteki açığı dengeleyeceğini belirten Bolat, "İhracat, döviz kazanmanın yanı sıra istihdam sağlama ve üretim artırma açısından da kritik bir ekosistemdir." dedi.

İhracatta Rekor Başarılar ve Destek Bütçesi

Bakan Bolat, 2002 yılında %0,55 olan dünya mal ihracatındaki payın 2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla %1,08'e yükseldiğini söyledi. Bunun yanı sıra savunma sanayisinin bu yıl 6,75 milyar dolarlık ihracat yapmasının önemli bir başarı olduğunu da vurguladı. 2025'te ihracatçılar için 33 milyar liralık destek bütçesi oluşturacaklarını belirten Bolat, Türk Eximbank'ın sermayesinin 4 kat artırıldığını da açıkladı.

Ticari Diplomasi ve Yeni Hedefler

2024 yılı içerisinde yoğun ticari diplomasi faaliyetleri gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bolat, AB ile Gümrük Birliği güncellemeleri ve 14 ülke ile karma ekonomik komisyon toplantılarının düzenlendiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Gazze'ye uyguladığı ticaret kısıtlamalarının ardından Filistin ile ihraç edecekleri tarım ürünlerinde önemli kazanımlar sağlandığını da ifade etti.

Bolat, "Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi, inovasyon, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam, önümüzdeki dönemde de temel önceliğimiz olacaktır." diyerek sözlerini sonlandırdı.