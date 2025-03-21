Ticaret Bakanı Bolat'tan Tüketici Güven Endeksi Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Bolat, mart ayı tüketici güven endeksinin artışını ve Türkiye ekonomisindeki olumlu görünümü açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:50
Ticaret Bakanı Bolat'tan Tüketici Güven Endeksi Değerlendirmesi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Tüketici Güven Endeksi Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mart ayına ait tüketici güven endeksi verilerini değerlendirerek, son dönemdeki makro ekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklemeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Bolat, bu bağlamda "Dolayısıyla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm, temel göstergelerde de görüldüğü üzere devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, martta tüketici güven endeksi bir önceki aya göre, son iki yılın en büyük artışını göstererek yüzde 4,6 yükselişle 85,9 seviyesine ulaştı.

Bakan Bolat, bu endeksin Mayıs 2023'teki 91,1 değerinin ardından, son 22 ayın en yüksek seviyesine eriştiğini belirtti. Ayrıca, aylık bazda 18 alt endeksten 14'ünde iyileşme gözlemlendiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Bolat, makro ekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin, Türkiye ekonomisindeki genel iyileşme ile birlikte tüketici güvenini artırmaya devam ettiğini açıkladı.

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