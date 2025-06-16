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Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye-Venezuela Ticaret Hedefleri: 3 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı'nda iki ülke arasındaki ticaret hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 13:22
Ticaret Bakanı Bolat'tan Türkiye-Venezuela Ticaret Hedefleri: 3 Milyar Dolar

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı’nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, iki ülkenin liderlerinin, bakanlara ve iş insanlarına yıllık 3 milyar dolarlık dış ticaret hedefi koyduğunu vurgulayarak, bunun orta vadede ulaşılabilir olduğunu belirtti.

Fuarın Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildiğini ifade eden Bolat, daha önce iki defa Karakas’ta fuar düzenlendiğini ve bu yıl kasımda yeniden bir fuar yapılacağını hatırlattı. Bolat, bu tür etkinliklerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin hızlandığını gösterdiğini söyledi.

Karşılıklı Ticaret Artışı

Türkiye ile Venezuela arasındaki mevcut ticaret hacminin 665 milyon dolar olduğunu ifade eden Bolat, Venezuela’nın 15 milyar dolarlık toplam ithalatında Türkiye’nin geliştirilebilecek çok sayıda pazar payı bulunduğunu belirtti.

Cuma günü Venezuelalı bakanlarla yapılan resmi heyetler arası görüşmelere değinen Bolat, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini değerlendirdiklerini, mevzuat açısından tüm anlaşmaların tamamlandığını ve serbest ticaret anlaşmasının da yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Uçuş Seferlerinin Artışı Bekleniyor

Bakan Bolat, Türk Hava Yolları'nın 2016'dan beri uyguladığı seferlerle haftada 8 uçuş yapıldığını belirtirken, yolcu talebinin yüksek olduğunu ve yakın gelecekte sefer sayılarının artacağını kaydetti.

Venezuela Seyahat Acenteleri Birliği’nin (Venetur) İstanbul’da ofis açacağını da duyuran Bolat, Türkiye ile Venezuela arasında turizm ilişkilerinin hızla geliştiğini ve Venezuela'dan Türkiye’ye turist sayısının son 5 yılda 9 kat arttığını belirtti.

Fuarın içeriğine dair bilgi veren Bolat, etkinlik süresince Venezuelalı iş insanları ve kamu yöneticilerinin Türk muhataplarıyla önemli iş görüşmeleri yapacaklarını ifade ederek, fuarın başarılı geçeceğine inandığını dile getirdi. Konuşmasının ardından fuarın açılış kurdelesini kesen Bolat, fuaye alanını da ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi binasında gerçekleştirilen...

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi binasında gerçekleştirilen "Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı" açılışına katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi binasında gerçekleştirilen...

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi binasında gerçekleştirilen "Türkiye-Venezuela Ticaret Fuarı" açılışına katılarak konuşma yaptı.

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