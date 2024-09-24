Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin Yatırım Çekiciliğini Vurguladı

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'li Şirketlerle Yuvarlak Masa Toplantısını Değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ticari ve ekonomik alanındaki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, tesis edilen kararlılıkla birlikte Türkiye'nin gelecekte de yatırımcılar ve uluslararası şirketler için kritik bir çekim merkezi olacağını belirtti.

15. Türkiye Yatırım Konferansı

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı şirket yöneticileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Toplantının Detayları

Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki doğrudan yatırım fırsatlarını ve işbirliği olanaklarını aktardığını kaydeden Bolat, "Türkiye, günümüzde küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde, üretim kapasitesi, güçlü pazar bağı, yetenekli iş gücü ve tedarik zincirleri ile bir ihracat merkezi olarak öne çıkmaktadır" dedi.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm

Ticaret Bakanı Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini desteklediklerini vurgulayarak, uygulanan yenilikçi politikaların Türkiye'nin yatırımcılar için daha cazip hale gelmesine katkı sağladığını söyledi. Bolat, "Türkiye, ticari ve ekonomik alanda attığı kararlı adımlarla gelecekte de uluslararası şirketler için önemli bir çekim merkezi olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.