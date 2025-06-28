Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Rusya Enerji İlişkileri Kritik Öneme Sahip

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'nın Türkiye için ticaret ve enerji alanlarında hayati bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, "Damarlarımızdaki kan gibi ekonominin adeta hayat damarı olan enerji konusunda Türkiye-Rusya ilişkileri büyük önem taşıyor" dedi.

Moskova'daki KEK Toplantısı

Bakan Bolat, Moskova’da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, dünya genelinde zorlu bir dönemden geçildiğini belirtti. Pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel krizlerin etkilerine dikkat çeken Bolat, Türkiye’nin bu süreçte istikrarı koruduğunu ifade etti.

Türkiye-Rusya Ekonomik İlişkileri

Bolat, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle ticari ve mali ambargolar altında olduğunu aktararak, "Kuzey komşumuz, enerjide en büyük ortağımız ve tedarikçimiz olması sebebiyle, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri büyük önem taşıyor" dedi.

Mutabakat Zaptı ve Gelecek Hedefler

Moskova'da gerçekleştirilen KEK toplantısında bir mutabakat zaptı imzalandığını kaydeden Bolat, bu belgenin ticaret, sanayi, tarım, hizmet sektörü, turizm, inşaat ve ulaşım gibi alanlarda önemli hükümler içerdiğini belirtti. "Artık hükümetlerimize düşen görev, iş dünyası ile birlikte Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinde yeni ufuklar açmak ve mevcut sorunlara çözümler bulmaktır" dedi.

Etkili Enerji Projeleri

Türkiye’nin enerji ithalatında Rusya’nın %49 paya sahip olduğunu belirten Bolat, "Rusya’dan gelen enerji ürünleri, Türkiye’ye yapılan ihracatın yaklaşık %73’ünü oluşturuyor" şeklinde konuştu. Mavi Akım, TürkAkım boru hatları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projelerin işbirliğinin temel unsurlarını oluşturduğunu aktararak, Akkuyu NGS’de ilk ünitenin tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Turizm ve Karşılıklı Yatırımlar

Bakan Bolat, Türkiye’nin müteahhitlik alanında Rusya ile işbirliğinin önemine de değinerek, Türk müteahhitlerin Rusya'da yürüttüğü projelerin toplam değerinin 103 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. Ayrıca, Türkiye’ye yılda yaklaşık 7 milyon Rus turistin geldiğini belirterek, kültür ve turizm alanındaki işbirliğinin güçlenmesini öngördü.

Ticaret Hedefleri ve Gelecek Planları

Bakan Bolat, Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için kararlı bir tutum sergilediklerini vurguladı. Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Putin’in ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefi doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'nın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.