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Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Umman Ekonomi Toplantısında Destek Vurgusu Yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Umman Ekonomi Yuvarlak Masa Toplantısı'nda işbirliği fırsatlarını ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:39
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Umman Ekonomi Toplantısında Destek Vurgusu Yaptı

Ticaret Bakanı Bolat’tan Umman’a Destek Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Umman Ekonomi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılarak iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik önemli mesajlar verdi.

Bolat, toplantıda Umman'ın dönüşüm strateji hedeflerine destek vermeye hazır olan Türk firmalarının güçlü teknik ve becerilerinden bahsetti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Umman Sanayi, Ticaret ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef ile birlikte Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ayrıntılarına yer verdi.

Toplantının İçeriği ve Hedefleri

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da toplantıya katıldı. Bolat, toplantının iki ülke ticaret hacminin artırılması, firmalar arası işbirliği fırsatları ve Körfez İşbirliği Konseyi ile devam eden serbest ticaret anlaşması müzakereleri üzerine odaklandığını ifade etti.

Bolat, ayrıca Umman Vizyon 2040 programı çerçevesindeki işbirliği alanlarını da gündeme getirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşen bu görüşmelerin iki ülke ve iş dünyaları için faydalı olmasını diledi.

Dost ve kardeş” Umman ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Bolat, toplantıların ülkeler arasındaki işbirliğine değerli katkılar sunacağına inandığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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