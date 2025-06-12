Ticaret Bakanı Bolat: Yıl Sonunda Enflasyon 20'li Rakamlarla Belirtiliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin Ekonomi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonla ilgili yıl sonunda 20'li rakamlarla karşılaşacaklarını ifade etti. Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mersin Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bolat, "Çok önemli bir afet veya dıştan gelecek büyük bir etki olmazsa yıl sonunda 20'li rakamları konuşuyor olacağız." dedi.

Bolat, esnafa sağlanan desteklerle ilgili olarak, esnafı güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Türkiye'nin ekonomik büyümesine dair açıklamalarda bulunan Bakan, 2002 yılında 238 milyar dolar olan milli gelirin 2025'in ilk çeyrek sonunda 1 trilyon 371 milyar dolara yükseleceğini belirtti.

İhracatta Yükseliş ve Savunma Sanayi Başarısı

Bakan Bolat, Türk ihracatçılarının uluslararası rekabette öne çıktığını dile getirirken, “Savunma sanayisinde dünyada 11. sıraya yükseldik.” dedi. 2002'de 250 milyon dolar olan savunma ihracatının geçen yıl 7 milyar 150 milyon dolara çıktığını belirtti.

Bolat, ayrıca Endonezya'ya 48 KAAN beşinci nesil jet savaş uçağının 15 milyar dolar ihracatının sözleşmesinin imzalandığını hatırlatarak, İspanya ile 26 HÜRJET eğitim uçağı ihracatı üzerine bir niyet mektubu imzalandığını da aktardı.

Enflasyonla Mücadele ve Destekler

Bolat, enflasyonla mücadelede önemli adımlar atıldığını belirtti. Yüzde 75'e kadar yükselen enflasyonun, TÜFE'de yüzde 35,5'e gerilediğini açıkladı. Gıda fiyatlarının ise yüzde 32,5 oranında azaldığını vurguladı.

Bakan, “2023 bütçesinin yüzde 40'ı depremler için ayrıldı” diyerek, deprem sonrası yapılan harcamalar hakkında bilgi verdi.

İhracat Hedefleri ve Ekonomik Vizyon

Bakan Bolat, ihracatı artırma hedeflerinin her zaman öncelikli olduğunu ifade ederek, “Son ticaret savaşları nedeniyle birçok ülkenin ihracatları azalma gösterdi.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Türk Eximbank'tan bu yıl 52 milyar dolar sigorta ve ihracat finansman desteği sağlandığını aktardı.

Son olarak, "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkenin geleceği için katkı sağlayacağını belirten Bolat, “Buradan elde edilen kaynaklar yatırıma, üretime harcanacak.” dedi ve tüm katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirerek zirve kapsamında düzenlenen stantları gezdi.

Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 5), Mersin Valisi Atilla Toros (sol 4), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (sol 3), Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya (sağ 4), AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı (sağ 3), CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış (sağ 2) ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen (sağda) de katıldı.

Mersin Ekonomi Zirvesi Sonuç Bildirgesi Toplantısı, Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sol 5), Mersin Valisi Atilla Toros (sol 4), Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer (sol 3), Mersin Ekonomi Platformu Başkanı Servet Özkaya (sağ 4), AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı (sağ 3), CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış (sağ 2) ve DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen (sağda) de katıldı.