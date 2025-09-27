Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Kırşehir'de 100 Milyon TL Müjdesi

38. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nde ekonomi ve dayanışma vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 38. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada hem Ahilik geleneğinin önemine hem de ekonomide kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti.

"Dün Birleşmiş Milletler'den döndük, geldik. Oranın yıldızı, dünyada mazlumların ve hakkın sesi olarak sesini yükselten Türkiye'miz ile Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmuştur. İnşallah sizlerin dua ve desteğiyle bu çalışmalara devam edeceğiz."

Her yıl eylül ayının üçüncü haftasında düzenlenen Ahilik Haftası'nın, Ahilik geleneğinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Bolat, Ahiliğin Anadolu'da ekonomik sistemi, toplumsal dayanışmayı ve vatanın korunmasını öne çıkaran kapsamlı bir öğretinin bütünü olduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, birlik ve beraberlik içinde herkesin çok çalışması gerektiğini söyleyerek, esnaf, çiftçi, memur, emekli ve işçilerle birlikte Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına taşımak için gayret edeceklerini ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin birçok alanda kaydettiği ilerlemeyi şu rakamlarla özetledi: milli geliri dolar bazında 238 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara yükselttiklerini; kişi başına milli geliri 3 bin 600 dolardan 15 bin 500 dolaramal ve hizmet ihracatını 50 milyar dolardan 375 milyar dolara çıkardıklarını söyledi. Ayrıca istihdamın 19 milyondan 32 milyon 600 bine yükseldiğini aktardı.

Kırşehir esnafına yönelik müjdeyi paylaşan Bolat, pazartesi günü Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği (TESKOMB) kefaletiyle kent esnafına beklenen 100 milyon lira krediyi göndereceklerini açıkladı. Finansman maliyetini %25'e düşürdüklerini; yıl sonuna kadar Halk Bankası ve TESKOMB işbirliğiyle bu rakamı daha da aşağı çekmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan, Türkiye'deki 2 milyon 300 bin esnafı 22 yılda 674 milyar lira ile desteklediklerini ve bu rakamın mevcut kurla 17-18 milyar dolara tekabül ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kadın kooperatiflerine yönelik hibe desteklerinin artırıldığını anımsatan Bolat, destekleri şöyle sıraladı: kooperatif başına 1 milyon lira, "Çalışan başına iki çalışan olarak 532 bin lira", fuar desteği olarak 160 bin lira. Ayrıca TESKOMB ile Halk Bankası'nın vereceği kefaletlerle 100 milyon lira kaynak sağlanarak kooperatifler için toplamda 3 milyar liralık bir fon oluşturulacağını belirtti.

Bolat, bu desteklerin tamamının üretim, yatırım ve istihdam için olduğunu, halkın refahı ve satın alma gücünün artırılması amacıyla sürdürüleceğini vurguladı.

Programda Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türkiye'de "Yılın Ahisi", "Yılın Kalfası" ve "Yılın Çırağı" seçilen kişilere ödül ve plaketleri takdim edildi.

Programa ayrıca Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.