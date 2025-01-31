Ticaret Bakanlığı 2025'te 55 Ülkeyi İhracat Hedefi Olarak Belirledi

Ticaret Bakanlığı'ndan İhracatta Hedef Ülke Açıklaması
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılında ihracatın geliştirilmesi amacıyla 55 ülkeyi "ihracatta hedef ülke" olarak belirledi. Yeni listeye Irak ve Sırbistan da eklendi.
İhracatta Hedef Ülkeler Belirleniyor
Bakanlık, yaptığı açıklamada, "İhracat Destekleri Hakkında Karar" çerçevesinde her yıl belirlenen hedef ülkelere ilave destek sağlanacağını duyurdu. Bu yıl tekrarlanan hedef ülkeler listesi, Uzak Ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle yürütülen ihracatı geliştirme stratejileri doğrultusunda hazırlandı.
2025 Hedef Ülkeler Listesi
Açıklamada, 2024 yılında olduğu gibi 2025’te de değişmeyecek olan 35 ülkenin yanı sıra ilave destek sağlanmak üzere belirlenen diğer 20 ülke de hedef listesine eklendi. 55 hedef ülke arasında yer alan ülkeler şunlar:
- Almanya
- ABD
- Avustralya
- Azerbaycan
- Bahreyn
- Bangladeş
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Birleşik Krallık
- Bosna Hersek
- Brezilya
- Cezayir
- Çekya
- Çin Halk Cumhuriyeti
- Endonezya
- Etiyopya
- Fas
- Fildişi Sahili
- Filipinler
- Fransa
- Gana
- Güney Afrika Cumhuriyeti
- Güney Kore
- Hindistan
- Irak
- İspanya
- İtalya
- Japonya
- Kamboçya
- Kanada
- Katar
- Kenya
- Kolombiya
- Kuveyt
- Libya
- Malezya
- Meksika
- Mısır
- Nijerya
- Özbekistan
- Pakistan
- Peru
- Portekiz
- Romanya
- Rusya
- Senegal
- Sırbistan
- Suudi Arabistan
- Şili
- Tanzanya
- Tayland
- Tunus
- Umman
- Ürdün
- Venezuela
- Vietnam
Yeni Ülkeler ve Stratejiler
Açıklamada, Irak ve Sırbistan'ın listeye yeni dahil olduğu vurgulandı. Hedef ülkelerin belirlenmesinde, 2025 yılı küresel siyasi ve ekonomik konjonktür dikkate alınarak, geleneksel pazarlardaki daralmanın ihracata etkilerinin azaltılması ve alternatif pazarların belirlenmesi hedeflendi.
Makroekonomik göstergeler, büyüme-pay matrisi ve pazar çeşitlendirmesi analizleri kullanılarak yapılan çalışmalarda, IMF World Economic Outlook ve TradeMap veritabanlarından yararlanıldığı belirtildi. Bu çalışmalarda, Kovid-19 öncesi ve sonrası dönemi kapsayacak şekilde analizler yapıldı ve hedef ülkelerin tedarikçileri gibi önemli göstergeler değerlendirildi.