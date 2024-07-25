Ticaret Bakanlığı 8 Yeni Şirkete Dış Ticaret Sermaye Statüsü Verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Dış Ticaret Adımı

Ticaret Bakanlığı, 8 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilmesi yönünde önemli bir karar aldı. Bu karar, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Statü Kazanan Şirketler

Böylece, bu yıl içerisinde "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü kazanan şirket sayısı 79'dan 87'ye çıkmış oldu. Yeni statü verilen şirketlerin listesi ise şöyle:

Federal Mogul Dış Ticaret AŞ

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret AŞ

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi, İhracat, İthalat ve Ticaret AŞ

Medcem Global Pazarlama AŞ

Mercedes-Benz Türk AŞ

Tüprag Eksport Maden, İhracat ve Ticaret AŞ

Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ

Vatan Kablo Metal Endüstri ve Ticaret AŞ

Bu gelişmeler, Türk dış ticaretinin güçlenmesine ve uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğin artırılmasına katkı sağlayacak.