Ticaret Bakanlığı 8 Yeni Şirkete Dış Ticaret Sermaye Statüsü Verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Dış Ticaret Adımı
Ticaret Bakanlığı, 8 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilmesi yönünde önemli bir karar aldı. Bu karar, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Statü Kazanan Şirketler
Böylece, bu yıl içerisinde "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü kazanan şirket sayısı 79'dan 87'ye çıkmış oldu. Yeni statü verilen şirketlerin listesi ise şöyle:
- Federal Mogul Dış Ticaret AŞ
- Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret AŞ
- Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi, İhracat, İthalat ve Ticaret AŞ
- Medcem Global Pazarlama AŞ
- Mercedes-Benz Türk AŞ
- Tüprag Eksport Maden, İhracat ve Ticaret AŞ
- Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ
- Vatan Kablo Metal Endüstri ve Ticaret AŞ
Bu gelişmeler, Türk dış ticaretinin güçlenmesine ve uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğin artırılmasına katkı sağlayacak.