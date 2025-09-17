Ticaret Bakanlığı İstanbul'da Simit Denetimi: 156 İşletme İncelendi

Denetimlerde resmi tarife ihlalleri tespit edildi

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 8-12 Eylül tarihleri arasında kent genelinde simit satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde toplam 156 işletme kontrol edildi. Denetimler, simit satış fiyatlarına odaklandı ve uygulamaların resmi tarifeye uygunluğu değerlendirildi.

Denetimler sonucunda 115 işletme hakkında "Haksız Fiyat Tutanağı" düzenlendi. Bu tutanaklardan 64'ü ise Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulunda incelenmek üzere Bakanlığa gönderildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetim faaliyetlerine aralıksız devam edeceği belirtildi.