Ticaret Bakanlığı'ndan Dış Ticaret Beklenti Anketi: İhracatta Artış, İthalatta Yükseliş

Ticaret Bakanlığı'ndan Dış Ticaret Beklenti Anketi Açıklaması

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, ihracat beklenti endeksinin 2,4 puan artarak 101,3 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Geçen yılın son çeyreğinde 98,9 seviyesinde olan ihracat beklenti endeksi, bu dönemde önemli bir yükseliş kaydederken, geçen yılın aynı dönemine göre 3,6 puan azalmıştır.

Bakanlık, ihracat beklentisinin gelecek 3 aya ilişkin sipariş beklentisiyle bağlantılı olarak şekillendiğini vurguladı. Son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi ve mevcut kayıtlı sipariş düzeyindeki değerlendirmeler artış yönünde etkiler yaratmıştır.

İthalat Beklenti Endeksi Yükselişte

Bu yılın ilk çeyreğine dair ithalat beklenti endeksi ise 6,9 puan artışla 117,3 seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu endeks de 2,7 puan artış gösterdi.

İthalat endeksinin yükselmesine; gelecek 3 aya yönelik ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatındaki beklentiler ve mevcut kayıtlı sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler katkı sağladı.

Böylece, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı bu veriler, Türkiye'nin dış ticaretinde önemli bir gelişim olduğunu gözler önüne seriyor.