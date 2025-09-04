Ticaret Bakanlığı'ndan Kırtasiye Denetimleri: 15,2 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerinin sonuçlarını açıkladı

Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala kırtasiye ürünlerinin satışına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakanlık tarafından 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde, yalnızca kırtasiye reyonlarını kapsayan kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Denetim kapsamı ve genel sonuçlar

Ülke genelinde yapılan denetimlerde 5 bin 50 market ve 722 bin 528 ürün incelendi. Denetimler sonucunda 4 bin 816 ihlal tespit edildi ve toplam 15 milyon 241 bin 124 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 990 firma hakkında haksız fiyat artışı işlemi başlatıldı.

İllere göre dağılım

Denetimlerde en çok işletmeye girilen iller İstanbul (1414), Ankara (635) ve Antalya (320) oldu. Aynı iller, en yüksek ürün denetiminin yapıldığı şehirler arasında yer aldı: Ankara'da 332 bin 104, İstanbul'da 216 bin 848 ve Antalya'da 31 bin 280 ürün denetlendi.

En fazla ihlal ve cezai işlem uygulanan il İstanbul oldu. İllere göre tespit edilen ihlal sayıları ise şöyle kaydedildi: İstanbul 2 bin 174, Ankara 1820 ve İzmir 65. Uygulanan para cezaları bakımından İstanbul'a 6 milyon 882 bin 884 lira, Ankara'ya 5 milyon 762 bin 120 lira ve İzmir'e 205 bin 790 lira ceza kesildi.

Denetimler sonucunda haksız fiyat artışı işlemi başlatılan firma sayısı illere göre Ankara 531, İstanbul 155 ve İzmir 45 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın değerlendirmesi

Ticaret Bakanlığı, denetimlerin amacının tüketicileri korumak ve piyasa düzenini sağlamak olduğunu vurguladı. Bakanlık, benzer denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.