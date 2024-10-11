Ticaret Bakanlığı'ndan Sıcak Haddelenmiş Yassı Çelik İthalatına Önlem

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama

Ticaret Bakanlığı, yerli üreticileri korumak amacıyla sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatında önemli tedbirler aldığını bildirdi. Bakanlık, uluslararası hukuk çerçevesinde gerçekleştirilen soruşturmalar neticesinde ithalat kaynaklı haksız rekabetin önüne geçileceğini duyurdu.

Damping Önlemleri ve İlgili Ülkeler

Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına yönelik damping önlemleri uygulamaya konuldu. Türkiye'deki üreticiler tarafından yapılan başvuruların ardından başlatılan damping soruşturmasında incelemeler sonucunda ithalatın son üç yılda iki kat arttığı tespit edildi.

Yerli Üreticilerin Korunması

Bakanlık, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın yerli üreticilerin pazar payında, üretiminde ve kapasite kullanımında ciddi bozulmalara yol açtığını vurgulayarak, "Bu durum, uluslararası düzeyde rekabette yerli üreticilerimizi olumsuz etkilemiştir." ifadesini kullandı.

5 Yıl Süresince Sürecek Tedbirler

Alınan önlemlerin 5 yıl boyunca yürürlükte olacağı ifade edilirken, Çin menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelikler için %15,42 ile %43,31, Hindistan ve Rusya menşeli ürünler için %6,1 ile %9, Japonya menşeli ürünler için ise %9 oranında dampinge karşı anti-damping vergisi yürürlüğe girdi.

Mevcut Durum ve Gelecek Planları

Bakanlık ayrıca, halihazırda 23 ülkeye yönelik 126 farklı dampinge ve sübvansiyona karşı tedbirlerin uygulandığını belirtti. 2022 yılından bu yana Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelikler için de damping önlemleri alınmakta olup, 21 farklı ürün üzerinde 43 damping soruşturması devam etmektedir.

Gerekli şartlar sağlandığında, fabrikaların ve sektörlerin yol açtığı haksız rekabet iddiaları üzerine yeni soruşturmalar başlatılabilmektedir.