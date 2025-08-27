Ticaret Bakanlığı'ndan UGK Tebliği: Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsü ve Yeni Şartlar

Yeni Tebliğle Uluslararası Gözetim Kuruluşu (UGK) Statüsü Belirlendi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Uluslararası Gözetim Kuruluşu Statüsüne İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, dış ticarete konu mallarla ilgili gözetim faaliyetinde bulunacak şirket ve kuruluşlara UGK statüsü verilmesi, bu kuruluşların yükümlülüklerinin belirlenmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi ile denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Tebliğin Kapsamı ve Amaçları

Tebliğ, dış ticarete konu ürünlerde gözetim yaparak ihracat ve ithalatta taraflar arasında güven tesis eden, kurallara uygun ticareti sağlama hedefiyle faaliyet gösteren şirket ve kuruluşlara Bakanlık tarafından statü verilmesini amaçlıyor. Açıklamada, söz konusu statüye ilişkin son tebliğin 2015 yılında yayımlandığı ve bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle yıllar içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda güncellemeler yapıldığı belirtildi.

Tanımlama ve Statü Kazanımı

Yeni düzenlemede, daha önceki "uluslararası gözetim şirketi" tanımının yerine "uluslararası gözetim kuruluşu (UGK)" ifadesi kullanıldı. UGK statüsü, ticari şirketlerin yanı sıra kamu kurumları ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelere de verilebilecek. Statü kazanımı, başvurusu uygun bulunan şirket ve kuruluşların ünvanlarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlanması ile mümkün hale getirildi.

Belge, Süre ve Dijitalleşme

Tebliğle, statü sahibi kuruluşlara fiziki belge verilmesi uygulaması sürdürüldü ancak belge üzerinde yer alan geçerlilik süresi kaldırıldı. Faaliyetlerini tebliğe uygun şekilde sürdüren UGK'ler için belgenin geçerliliği süresiz hale getirildiği ve bunun süreçlerin daha verimli işlemesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca, evrakın dijital ortama taşınması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla UGK'lerin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi sahibi olmasının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

Denetim, Raporlama ve Yaptırımlar

Tebliğde denetim ve takibin kolaylaştırılması amacıyla UGK'lerin faaliyet raporu düzenlemesinin zorunlu tutulduğu, müeyyidelerin ise etkinlik ve caydırıcılık ilkeleri doğrultusunda yeniden düzenlendiği belirtildi. Ayrıca, taşeron ve dış kaynaklı personel kullanımı arasındaki ayrım netleştirilirken, aralarında "organik bağ" bulunan şirketlerin ayrı statü almasının önüne geçildiği kaydedildi.

Geçiş Süreci ve Bildirim Yükümlülükleri

Yürürlükten kaldırılan "Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/24)" kapsamındaki uluslararası gözetim şirketi statüsüne sahip şirket ve kuruluşların, bu tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde KEP adreslerini ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirmeleri halinde yeni başvuru yapmadan UGK statüsüne sahip olabilecekleri ifade edildi. Ayrıca, aralarında organik bağ bulunan şirket ve kuruluşların, yine 3 ay içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunarak hangi şirket veya kuruluş için UGK statüsü talep ettiklerini bildirmeleri gerektiği kaydedildi.