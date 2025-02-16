Ticaret Bakanlığı Ocak Ayında 605 Firmaya İzin Belgesi Verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan Ocak Ayında Önemli Adım

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı ocak ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 605 firmaya izin belgesi düzenledi. Bu belgeler, üretim süreçlerinin kayıt altına alınması ve izlenebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Resmi Gazete'de Duyuruldu

Bakanlığın yaptığı açıklamada, ocak ayı itibarıyla dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme gibi konularla ilgili belgelerin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, 108 yurt içi satış ve teslim belgesi ile 5 hariçte işleme belgesi de verildi.

İptaller Hakkında Bilgiler

Ayrıca, firmaların talepleri doğrultusunda 16 dahilde işleme izin belgesi iptal edilirken, Bakanlık tarafından 1 belge resen iptal edilmiştir. Bu durum, bakanlığın takip ve kontrol mekanizmasının etkinliğini göstermektedir.

Bu gelişmeler, Türk ticaretinin dinamizmi ve firmaların yasalar çerçevesindeki faaliyetleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.