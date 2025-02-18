Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimlerine Devam Ediyor

Ramazan Ayı Öncesi Fiyat Denetimleri

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde kapsamlı fiyat denetimleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

İstanbul'da 48 Ekip Görevde

Denetimler çerçevesinde, İstanbul genelinde 48 ekip, yaklaşık 28 ilçede denetim yapıyor. Bu denetimlerde, işletmelerin giriş kapısında fiyat tarifelerinin bulunup bulunmadığı, tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol ediliyor.

Menü ve Fiyat Kontrolleri

Ayrıca, denetimlerde fiyat tarifelerinde yer alan ürünlerin gramaj bilgileri titizlikle inceleniyor. Ekipler, ürünlerin menü ve adisyon fiyatlarını karşılaştırırken, kuver ücretleri üzerindeki denetimleri de ihmal etmiyor.

Bakanlık, Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini ve bu denetimlerin, Ramazan ayında da devam edeceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İstanbul'da 48 ekip, yaklaşık 28 ilçede denetim yapıyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İstanbul'da 48 ekip, yaklaşık 28 ilçede denetim yapıyor.