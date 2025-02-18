Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimlerine Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde restoranlarda fiyat denetimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:58
Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimlerine Devam Ediyor

Ramazan Ayı Öncesi Fiyat Denetimleri

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Türkiye genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerde kapsamlı fiyat denetimleri gerçekleştirmeye devam ediyor.

İstanbul'da 48 Ekip Görevde

Denetimler çerçevesinde, İstanbul genelinde 48 ekip, yaklaşık 28 ilçede denetim yapıyor. Bu denetimlerde, işletmelerin giriş kapısında fiyat tarifelerinin bulunup bulunmadığı, tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği kontrol ediliyor.

Menü ve Fiyat Kontrolleri

Ayrıca, denetimlerde fiyat tarifelerinde yer alan ürünlerin gramaj bilgileri titizlikle inceleniyor. Ekipler, ürünlerin menü ve adisyon fiyatlarını karşılaştırırken, kuver ücretleri üzerindeki denetimleri de ihmal etmiyor.

Bakanlık, Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini ve bu denetimlerin, Ramazan ayında da devam edeceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İstanbul'da 48 ekip, yaklaşık 28 ilçede denetim yapıyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek...

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde ülke genelinde restoran ve lokanta gibi yiyecek ve içecek sektöründe hizmet veren işletmelerde denetim gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İstanbul'da 48 ekip, yaklaşık 28 ilçede denetim yapıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4. İzmir Kadın ve İktisat Kongresi başladı: Kadın ve aile politikaları gündemde
2
ASKON Başkanı Orhan Aydın, Trakya Kariyer Fuarı'nda Mühendislik Öğrencilerine Çağrıda Bulundu
3
Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimlerine Devam Ediyor
4
Kütahya'dan 7 Milyon Çift Ayakkabı Tabanı İhracı
5
İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Fiyatları Güncellendi
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Sanayi Üretimi ve İşsizlik Değerlendirmesi
7
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye-Çad Ekonomik İlişkilerini Güçlendirme Kararlılığını Vurguladı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık