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Ticaret Bakanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan İşbirliği Protokolü

Dijital reklamcılıkta tüketici farkındalığını artırmayı hedefleyen protokol imzalandı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 13:10
Ticaret Bakanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan İşbirliği Protokolü

Ticaret Bakanlığı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan Yenilikçi İşbirliği

Ticaret Bakanlığı ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu, dijital reklam ve uygulamalar konusunda önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. Bu protokol, tüketici farkındalığının artırılması ve kişisel verilerin korunması üzerine odaklanıyor.

Dijital Dönüşümün Etkileri

Gelişen dijitalleşme, pazarlama ve reklam alanlarında köklü değişimlere sebep oldu. Geleneksel yöntemler yerini dijital reklamcılığa bırakırken, hedefli reklamcılık uygulamaları gün geçtikçe önem kazanıyor.

Kişisel Verilerin Korunması

Dijital ortamlarda yürütülen reklamlarda kişisel veriler kullanılarak bireylere yönelik hedefli stratejiler geliştirilmekte. Ancak, bu durum kişisel veriler açısından bazı riskler barındırmakta.

Farkındalık Yaratma Amacı

İmzalanan protokolle, toplumda dikkate değer bir farkındalık yaratılması hedefleniyor. Özellikle kişisel verilerin kullanımı ile ilgili uluslararası düzenlemelerin izlenmesi ve olası ihlaller için ortak politikaların geliştirilmesi söz konusu.

Sonuç: Bu işbirliği, dijital reklam alanında hem tüketici haklarının korunmasına hem de bilinçli tüketimin teşvik edilmesine katkıda bulunacak.

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