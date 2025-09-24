Ticaret İl Müdürlüklerinde Uzlaşma Komisyonları Kurulabilecek

Ticaret il müdürlükleri bünyesinde, 6502 sayılı kanun kapsamında idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerini değerlendirmek üzere komisyon kurulabilecek. Yönetmelik 1 Ekim'de yürürlüğe girecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla gerekli görülen hallerde, ticaret il müdürlükleri bünyesinde komisyon kurulabilecek.

Komisyonun yapısı ve yetkileri

Komisyon, ticaret il müdürü başkanlığında, il müdürlüğü personeli arasından, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün uygun göreceği 2 kişi olmak üzere, toplam 3 üyeden oluşabilecek. Uzlaşma komisyonlarının görev ve yetki alanı ile sınırı, Bakanlık tarafından belirlenecek.

İşleyiş ve yürütme

Komisyonların sekretarya hizmetleri, merkez teşkilatında Genel Müdürlük, taşra teşkilatında ise ilgili ticaret il müdürlükleri tarafından yerine getirilecek.

Söz konusu yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

