Ticari Defterler Elektronik Ortamda: Pay ve Genel Kurul Defteri Zorunlu

Ticari defterlerde elektronik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektronik tutma zorunluluğu

Yapılan değişiklikle, tebliğ kapsamındaki şirketlerin pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri elektronik ortamda tutulması zorunlu hale getirildi.

Fiziki defterlerin kapanış onayı süresi uzatıldı

Fiziki olarak defter tutarken elektronik ortamda defter tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketlerin, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptırma süreleri 2 aydan 6 aya çıkarıldı.

Yönetim kurulu karar defterine ilişkin usul

Yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketlerin, karar defterlerini yeniden fiziki ortamda tutmak istemeleri halinde; söz konusu yönetim kurulu kararını Ticaret Bakanlığına sunmaları halinde, defter sistemde kapatılacak ve fiziki defterin açılış onayı Bakanlıkça verilen belge üzerine noter tarafından yapılacaktır.

Özetle, tebliğ ile pay defteri ve genel kurul defterlerinin elektronik ortama geçirilmesi zorunlu kılınırken, fiziki defterlerin elektronik geçiş sürecine ilişkin sürelerde ve yönetim kurulu defterine dönüş prosedürlerinde kolaylıklar getirildi.