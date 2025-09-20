Ticari Defterler Elektronik Ortamda: Pay ve Genel Kurul Defteri Zorunlu

Ticaret ve Hazine Bakanlıklarının tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı; pay defteri ve genel kurul defterleri elektronik tutulması zorunlu, fiziki kapanış süresi 2 aydan 6 aya çıktı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 09:52
Ticari Defterler Elektronik Ortamda: Pay ve Genel Kurul Defteri Zorunlu

Ticari defterlerde elektronik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı

İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan ticari defterlerin elektronik ortamda tutulmasına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Elektronik tutma zorunluluğu

Yapılan değişiklikle, tebliğ kapsamındaki şirketlerin pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri elektronik ortamda tutulması zorunlu hale getirildi.

Fiziki defterlerin kapanış onayı süresi uzatıldı

Fiziki olarak defter tutarken elektronik ortamda defter tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketlerin, yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptırma süreleri 2 aydan 6 aya çıkarıldı.

Yönetim kurulu karar defterine ilişkin usul

Yönetim kurulu karar defterini elektronik ortamda tutmaya başlayan şirketlerin, karar defterlerini yeniden fiziki ortamda tutmak istemeleri halinde; söz konusu yönetim kurulu kararını Ticaret Bakanlığına sunmaları halinde, defter sistemde kapatılacak ve fiziki defterin açılış onayı Bakanlıkça verilen belge üzerine noter tarafından yapılacaktır.

Özetle, tebliğ ile pay defteri ve genel kurul defterlerinin elektronik ortama geçirilmesi zorunlu kılınırken, fiziki defterlerin elektronik geçiş sürecine ilişkin sürelerde ve yönetim kurulu defterine dönüş prosedürlerinde kolaylıklar getirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Resmi Gazete'de
2
Ticari Defterler Elektronik Ortamda: Pay ve Genel Kurul Defteri Zorunlu
3
Belçika, Tihange 1'in Faaliyet Süresini 10 Yıl Uzatmayı Planlıyor
4
Bakan Bayraktar: Yeni Sondaj Gemileri 2026'da Görevde
5
Hayvancılığa Destek Projesi ile Kırmızı Et Üretimi Artacak
6
Liman Devleti Denetimi Uygulama Yönetmeliği Yayımlandı
7
MÜSİAD ABD Şubesi Olağan Genel Kurulu: Yeni Yönetim ve Hedefler

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek