TİKA ve TÜİK Arasında İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

TİKA ve TÜİK Arasında İşbirliği Adımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında istatistik alanındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik bir protokol imzalandı. Bu mutabakat zaptı ile iki kurum, hem istatistik kapasitelerini artırmayı hem de uluslararası alanda teknik yardım faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Protokol Töreni

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, imza törenine TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya katıldı. Kayalar, bu anlaşmanın, kurumlar arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirtti. Ayrıca, gerçekleştirilecek projelerle iki kurumun bilgi ve tecrübesinin uluslararası alanda etkin bir şekilde faydalanıcı ülkelere aktarılacağını ifade etti.

Ortak Eğitim Programları

Protokol kapsamındaki işbirliği ile yurt içi ve dışında eğitim programları, çalışma ziyaretleri ve çalıştaylar gibi etkinlikler düzenlenecek. Çetinkaya, Türkiye'nin istatistik alanındaki bilgi ve tecrübesini ulusal istatistik sistemlerini geliştirmek isteyen ülkelere aktarmak amacıyla ortak projelerin gerçekleştirileceğini dile getirdi. Cibuti'de "İstatistikte Kurumsal ve Dijital Dönüşüm" konulu bir eğitim programı düzenlenmesi planlanıyor.

Geçmişteki Başarılar

TİKA ve TÜİK işbirliğiyle bugüne kadar Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Tunus ve Vietnam gibi ülkelerde çeşitli istatistik eğitimi ve bilgi paylaşım programları gerçekleştirildi. Ağustos 2024'te Özbekistan'da "Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti İstatistikleri ile Turizm İstatistiklerinin Geliştirilmesi" konulu programda 45 kursiyere eğitim verilmiş, bu programın ardından 10 kişilik Özbekistan heyetinin TÜİK'te eğitime katılması planlanmıştır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında, istatistik alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve teknik yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. Protokol imza törenine, TİKA Başkanı Serkan Kayalar (sağda) ile TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya (solda) katıldı.