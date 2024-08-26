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TİM İhracat Pazar Monitörü Temmuz Raporu Yayınlandı

TİM'in Temmuz ayı İhracat Pazar Monitörü sonuçları açıklandı, talep ve dayanıklılık endeksleri düştü.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 12:36
TİM İhracat Pazar Monitörü Temmuz Raporu Yayınlandı

TİM İhracat Pazar Monitörü Temmuz Sonuçları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracat Pazar Monitörü (İPM) ile ilgili Temmuz ayı verilerini açıkladı. Bu verilere göre, İhracat Talep Endeksi 99,3 puana gerilerken, Pazar Dayanıklılık Endeksi 99,7 puan olarak kaydedildi.

İhracat Talep Endeksi Düşüşte

TİM'in yaptığı açıklamada, Temmuz ayında ihraç edilen ürünlere yönelik talep koşullarının, makroekonomik göstergeler ve öncü verilerle takip edildiği belirtildi. Bu bağlamda, İhracat Talep Endeksi aylık %1, yıllık %0,6 azalış göstererek 99,3 puana ulaştı. Bu rakam, uzun dönem referans değerinin altında kaldı.

Gelecek Beklentilerine Etki Eden Faktörler

Tüketici ve iş güvenindeki bozulmaların yanı sıra enflasyon beklentelerindeki sınırlı iyileşme, talep endeksinin uzun dönem ortalamasının altında kalmasına yol açtı. Özellikle yüksek faiz oranları ve belirsizlikler, tüketici harcaması ve yatırım kararlarını olumsuz etkiledi.

Pazar Dayanıklılık Endeksi Üzerinde Durgunluk

Temmuz ayında, Pazar Dayanıklılık Endeksi de aylık %0,1 azalma ancak yıllık %0,1 artış göstererek 99,7 puanda kaldı. Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi iyileşmeye rağmen, ekonomik riskler ve belirsizlikler, ihraç pazarları üzerindeki dayanıklılığı olumsuz etkiledi.

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