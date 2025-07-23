Titra Teknoloji IDEF 2025'te Yeni Ürünlerini Tanıttı: ALPİN-2 ve Daha Fazlası

Titra Teknoloji, IDEF 2025'te Çarpıcı Yenilikler Sergiledi

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) dikkat çekici yeniliklerini tanıttı.

Yeni Ürünler

Fuar kapsamında ALPİN-2 isimli yeni nesil insansız helikopter, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL gibi ürünler tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, katıldığı etkinlikte ALPİN-2’nin kara kuvvetleri için önemli bir katkı sağladığını belirtti.

Bu yeni ürünlerin, Türk Savunma Sanayii'nde teknolojiye dayalı atılımları desteklemesi bekleniyor. Titra Teknoloji'nin inovasyonları, ulusal güvenliğe katkı sağlarken, geleceğin savaş yöntemlerine yön verecek gibi görünüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Pasifik Teknolojinin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, fuarda yeni nesil insansız helikopter ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL'ü tanıttı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. Pasifik Teknolojinin savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren şirketi Titra Teknoloji, fuarda yeni nesil insansız helikopter ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL'ü tanıttı.