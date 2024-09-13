TMO 2024 Çeltik Alım Fiyatlarını Açıkladı

TMO 2024 Çeltik Alım Fiyatlarını Duyurdu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2024 yılı için çeltik alım fiyatlarını açıkladı. Bu yıl, baldo grubu çeltiklerin alım fiyatı ton başına 31 bin lira, cammeo grubu için 30 bin lira ve Osmancık grubu için ise 25 bin lira olarak belirlendi.

Çeltik Üretim Tahminleri

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 2024 yılı çeltik üretiminin 980 bin ton olacağı tahmin ediliyor. Hasat sürecinin eylül ayının başında yerel olarak başlamış olduğu belirtiliyor.

Piyasa İzlemesi ve Destekleme Ödemeleri

Açıklamada, çeltik piyasalarının yakından takip edildiği ve 2024 dönemi için belirlenen TMO çeltik alım fiyatlarının detayları da paylaşıldı. Baldo grubu çeltikler için fiyatların 55 randıman, cammeo grubu için 58 randıman, ve Osmancık grubu için ise 60 randıman olarak belirlendi. Ayrıca, üreticilere mazot, gübre, sertifikalı tohumluk ve fark ödemesi gibi desteklerin Bakanlık tarafından sağlanacağı vurgulandı.

Alım Süreci ve Bilgilendirme

TMO, 2024 çeltik alımlarına ilişkin detaylı bilgilendirmeyi sürdürecek; alım süreciyle ilgili tüm bilgilere TMO'nun resmi kanallarından ulaşılabilecektir.