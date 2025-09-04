TMO, Üreticilerin Hesaplarına 5 Milyar 175 Milyon Lira Yatırdı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan açıklamada, alımı gerçekleştirilen ürünlerin bedelinin bugün üreticilerin hesaplarına aktarıldığı duyuruldu.

Ödemelerin kapsamı ve tarihleri

TMO'nun NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın ürün alım ödemelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, alım dönemleri ve ödemeye esas ürünler şu şekilde sıralandı:

5-11 Ağustos - hububat alımı

18-24 Ağustos - mısır alımı

25-29 Ağustos - kabuklu fındık alımı

27 Ağustos-2 Eylül - haşhaş kapsülü alımı

Açıklamada, söz konusu ürünlerin bedeli olan 5 milyar 175 milyon lira'nın üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ve üreticilerin kısa mesaj yoluyla bilgilendirildiği belirtildi. Ayrıca ödemelerin periyodik olarak devam edeceği vurgulandı.