TMO, Üreticilerin Hesaplarına 5 Milyar 175 Milyon Lira Yatırdı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılan açıklamada, alımı gerçekleştirilen ürünlerin bedelinin bugün üreticilerin hesaplarına aktarıldığı duyuruldu.
Ödemelerin kapsamı ve tarihleri
TMO'nun NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, bu yılın ürün alım ödemelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, alım dönemleri ve ödemeye esas ürünler şu şekilde sıralandı:
5-11 Ağustos - hububat alımı
18-24 Ağustos - mısır alımı
25-29 Ağustos - kabuklu fındık alımı
27 Ağustos-2 Eylül - haşhaş kapsülü alımı
Açıklamada, söz konusu ürünlerin bedeli olan 5 milyar 175 milyon lira'nın üreticilerin hesaplarına yatırıldığı ve üreticilerin kısa mesaj yoluyla bilgilendirildiği belirtildi. Ayrıca ödemelerin periyodik olarak devam edeceği vurgulandı.