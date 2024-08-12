TMSF'den Burj Al Babas Projesi Üzerine Açıklama

TMSF'den Yabancı Yatırımcı İddialarına Açıklık

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Burj Al Babas Projesi'nde yabancı yatırımcılarla görüşüldüğü yönündeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Doğruluk Payı Yok

TMSF, yayımladığı yazılı açıklamada, Burj Al Babas Projesi için ABD merkezli Nova Grup Holding ile kayyım temsilcileri arasında herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti. Bilinçli Bilgileri Takip Edin

Açıklamada, kamuoyunda dolaşan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği ifade edilerek, projenin tamamlanması sürecinde güncel bildirimlerin yapılacağı vurgulandı.

Kayyımlık Görevine Devam

TMSF, Burj Al Babas Projesi’nin sahibi ile bağlantılı 17 şirket hakkında yürütülen soruşturmayı sürdürüyor ve Gaziosmanpaşa Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı doğrultusunda kayyımlık görevine devam ediyor.