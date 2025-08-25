DOLAR
41 0,34%
EURO
47,95 0,77%
ALTIN
4.437,24 -0,13%
BITCOIN
4.566.701,69 1,13%

TMSF Eylülde 12 İhale Düzenliyor: Aydınlı, Hes Kablo, İstikbal

TMSF, eylülde Aydınlı Giyim, Hes Kablo, İstikbal Mobilya ile araç, tekne ve taşınmazların da yer aldığı 12 ihaleyi duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:03
TMSF Eylülde 12 İhale Düzenliyor: Aydınlı, Hes Kablo, İstikbal

TMSF Eylülde 12 İhale Düzenliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), eylül ayında farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve varlık için 12 ihale düzenleyecek.

Öne Çıkan Şirket Satışları

TMSF, kayyum olarak yönetimini üstlendiği Aydınlı Giyim Grubu'nu satışa çıkarıyor. Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi markaları barındıran grup için ihale 23 Eylül'de yapılacak ve muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira olarak belirlendi. İhale detaylarına TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Diğer planlanan ihaleler arasında şunlar bulunuyor:

3 Eylül - Özçay İplik Tekstil: 37 milyon 300 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkarılacak.

4 Eylül - Kuzey Grubu'na ait lüks araçlar ihale yoluyla satılacak.

9 Eylül - Hes Kablo: 18 milyar 600 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

17 Eylül - TMSF'nin kayyum olarak yönettiği Flash Haber TV: 84 milyon lira muhammen bedelle satışa sunulacak.

24 Eylül - RHG Enertürk şirketinin satışı gerçekleştirilecek.

30 Eylül - İstikbal Mobilya: 12 milyar 500 milyon lira bedelle satışa çıkarılacak.

Araç, Tekne ve Taşınmaz İhaleleri

TMSF'nin satış listesinde şirketlerin yanı sıra farklı nitelikte varlıklar da yer alıyor. 12 Eylül'de farklı şehirlerdeki taşınmazlar satışa sunulacak.

3 Eylül - Karpuz Danışmanlık'a ait özel yapım tekne satışa çıkarılacak.

17 Eylül - Canlı yayın aracı satışa sunulacak.

5 Eylül - Erta İnşaatçılık'a ait İstanbul'daki taşınmazlar ile Keö Prodüksiyon'a ait lüks araç ihale yoluyla satılacak.

İlan Şekli, Değerleme ve Gelirlerin Kullanımı

TMSF, kayyum olarak yönettiği şirket ve varlıkların satış duyurularını Resmi Gazete, internet sitesi ve tirajı en yüksek gazeteler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Muhammen bedeller ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarından sonra belirleniyor. İhalelerden elde edilen gelirler öncelikle kamu borçları ve işçi alacakları için kullanılıyor.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OGM'nin AT-802F Yangın Söndürme Uçağı Antalya'da Kırıma Uğradı
2
TMSF Eylülde 12 İhale Düzenliyor: Aydınlı, Hes Kablo, İstikbal
3
Dmitriyev: Merz AB’nin enerji intiharını durdurur, Rusya yeniden ortak olur
4
İş Bankası ATM'lerinden maaş çekenlere müjde! Tek imzaya 12.000 TL ödeme verilecek
5
Piyasalarda Gün Ortası: BIST 100 11.468,69’a Yükseldi, Dolar 40,9900
6
Kimyasal Yöntemlerle Petrol Geri Kazanım Pazarı 2031'de 1,4 Milyar Dolara Ulaşıyor
7
Avrupa Borsaları Jeopolitik Endişelerle Haftaya Negatif Başladı

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı