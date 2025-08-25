TMSF Eylülde 12 İhale Düzenliyor: Aydınlı, Hes Kablo, İstikbal

TMSF Eylülde 12 İhale Düzenliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), eylül ayında farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve varlık için 12 ihale düzenleyecek.

Öne Çıkan Şirket Satışları

TMSF, kayyum olarak yönetimini üstlendiği Aydınlı Giyim Grubu'nu satışa çıkarıyor. Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi markaları barındıran grup için ihale 23 Eylül'de yapılacak ve muhammen bedel 20 milyar 350 milyon lira olarak belirlendi. İhale detaylarına TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

Diğer planlanan ihaleler arasında şunlar bulunuyor:

3 Eylül - Özçay İplik Tekstil: 37 milyon 300 bin lira muhammen bedel ile satışa çıkarılacak.

4 Eylül - Kuzey Grubu'na ait lüks araçlar ihale yoluyla satılacak.

9 Eylül - Hes Kablo: 18 milyar 600 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

17 Eylül - TMSF'nin kayyum olarak yönettiği Flash Haber TV: 84 milyon lira muhammen bedelle satışa sunulacak.

24 Eylül - RHG Enertürk şirketinin satışı gerçekleştirilecek.

30 Eylül - İstikbal Mobilya: 12 milyar 500 milyon lira bedelle satışa çıkarılacak.

Araç, Tekne ve Taşınmaz İhaleleri

TMSF'nin satış listesinde şirketlerin yanı sıra farklı nitelikte varlıklar da yer alıyor. 12 Eylül'de farklı şehirlerdeki taşınmazlar satışa sunulacak.

3 Eylül - Karpuz Danışmanlık'a ait özel yapım tekne satışa çıkarılacak.

17 Eylül - Canlı yayın aracı satışa sunulacak.

5 Eylül - Erta İnşaatçılık'a ait İstanbul'daki taşınmazlar ile Keö Prodüksiyon'a ait lüks araç ihale yoluyla satılacak.

İlan Şekli, Değerleme ve Gelirlerin Kullanımı

TMSF, kayyum olarak yönettiği şirket ve varlıkların satış duyurularını Resmi Gazete, internet sitesi ve tirajı en yüksek gazeteler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Muhammen bedeller ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı bağımsız değerleme şirketlerinin raporlarından sonra belirleniyor. İhalelerden elde edilen gelirler öncelikle kamu borçları ve işçi alacakları için kullanılıyor.