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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Temel Atma Törenine Katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının temelini attı ve su krizine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 16:44
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Temel Atma Törenine Katıldı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Beyşehir'de Temel Atma Törenine Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının temeline ilk harcı döktü. Törende yaptığı konuşmada, Beyşehir'in Konya ile Antalya arasında bulunan stratejik konumunun avantajlarına dikkat çekti.

Su Krizine Dikkat!

Hisarcıklıoğlu, günümüzde yaşanan en büyük sorunlardan birinin su krizi olduğuna vurgu yaparak, "Yanlış uygulamalarla suyun yok edilmemesi gerektiğini" ifade etti. Bu konuya ilişkin farkındalık yaratmanın önemini vurguladı.

Beyşehir'in Geleceği İçin Önemli Adım

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, yeni hizmet binasının ilçe ekonomisine olan güvenin temellerini attığını belirtti. Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ise, yeni binanın ilçenin ekonomik ve sosyal geleceği açısından büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından, hizmet binasının inşaat temeline ilk harcı Hisarcıklıoğlu ve törene katılan protokol üyeleri birlikte döktüler. Törenin ardından TOBB Başkanı, tarihi Eşrefoğlu Camisi ve Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı firmaları ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada), Beyşehir Ticaret...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada), Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada), Beyşehir Ticaret...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (ortada), Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının temel atma törenine katıldı.

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