TOBB'dan 45 Yeni Okul: '154 İlçeye 154 Okul' Projesinde 307 Hedefi

TOBB, MEB işbirliğiyle '154 İlçeye 154 Okul' projesi kapsamında 2025-2026'da 45 yeni okulu açacak; toplam hedef 307 eğitim tesisi.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 10:55
TOBB'dan 45 yeni okul duyurusu

"154 İlçeye 154 Okul" projesinde bu yıl 45 okul hizmete girecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "154 İlçeye 154 Okul" projesi kapsamında bu yıl 45 yeni okulu öğrencilerle buluşturacaklarını açıkladı.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak 81 ili eğitim tesisiyle donattıklarını belirterek, geçen yıl 43 okul açtıklarını, 10 okulun inşaatının sürdüğünü ve 56 okulun projelendirme aşamasında olduğunu kaydetti. Bugüne kadar 241 eğitim tesisi tamamlandığını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Ülkemizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Heyecanlıyız, 45 yeni okulumuz açılıyor, gururluyuz. 241 eğitim tesisimizde, ders zili çalıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlı olsun. Evlatlarımıza başarılar diliyorum. Tüm okullar tamamlandığında, 307 eğitim tesisini ülkemize ve çocuklarımıza armağan etmiş olacağız. Çabamız ülkemizin yarınları, çocuklarımızın geleceği için."

Tüm okullar tamamlandığında TOBB, ülkemize toplam 307 eğitim tesisi kazandırmış olacak.

