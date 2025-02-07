TOBB'un Ocak Verilerine Göre Sanayi Kapasite Raporu Yüzde 18,5 Arttı

TOBB'un Ocak Ayı Sanayi Kapasite Raporu Verileri Açıklandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ocakta onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, yıllık bazda yüzde 18,5 artarak 5 bin 543 olarak kaydedildi.

Artış ve Düşüş Rakamları

TOBB, ocak ayına ait sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Geçen ay onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı, 865 artış gösterdi ve yıllık bazda yüzde 18,5 yükselişle 5 bin 543 oldu.

Ancak, TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Ocak 2024'te 97 bin 330 iken, geçen ay yüzde 3,9 azalışla 93 bin 453'e geriledi.

Çalışan Sayısında Düşüş

Ocak ayında çalışan sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 3 milyon 707 bin 872 olarak hesaplandı.