TOBFED 5’inci Olağan Genel Kurulu: Araç Satış Sonrası Hizmetlerinde Ortak Vizyon

TOBFED 5’inci Olağan Genel Kurulu ve Sektörel Paylaşım Toplantısı’nda sektör paydaşları eğitim, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve istihdam başlıklarında ortak yol haritası belirledi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 13:03
TOBFED 5’inci Olağan Genel Kurulu ve Sektörel Paylaşım Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler sektörü, TOBFED 5’inci Olağan Genel Kurulu ve Sektörel Paylaşım Toplantısı kapsamında bir araya geldi. Toplantı, sektörün ortak vizyon ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla geniş katılımla gerçekleşti.

Katılımcılar

Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, milletvekilleri ile MYK, TSE, TOBB, İŞKUR ve MEB üst düzey temsilcileri katıldı. Ayrıca TOBFED çatısı altındaki 13 sektörel derneğin yönetim kurulu üyeleri de buluşmada yer aldı.

Toplantının amacı ve vurgu

TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş toplantının seçim ve sunumların ötesinde, sektörün geleceğine yön verecek fikir alışverişine dayalı bir çalışma zemini olduğunu belirtti. Bakırtaş, toplantının paydaşların aynı masada mevcut durumu değerlendirmesine, sorunları açıkça ortaya koymasına ve çözüm odaklı adımlar atılmasına imkan tanıdığını vurguladı.

Öne çıkan stratejik başlıklar

Eğitim ve mesleki belgeler: Elektrikli araç teknisyenliği, batarya uzmanlığı ve ADAS sistemleri gibi yeni nesil meslekler için eğitim ve MYK belgelendirmelerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kadın ve genç istihdamı: Sektöre kadın ve gençlerin katılımının artırılmasıyla hem toplumsal hem ekonomik fayda sağlanması öncelikler arasında yer aldı.

Dijitalleşme ve kayıtlı ekonomi: Servis veri standartları, dijital garanti belgeleri ve şeffaf denetim mekanizmalarının yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar: Su geri dönüşüm teknolojileri, enerji verimliliği ve elektrikli araç bakım altyapısıyla yeşil dönüşümün hızlandırılması hedeflendi.

Kamu-özel iş birliği: Sektörün sorunlarının hızlı çözümü ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için güçlü koordinasyon mekanizmalarının kurumsallaştırılması gerektiği vurgulandı.

İş güvenliği ve teknik standartların güçlendirilmesi: Elektrikli araç şarj istasyonlarında yaşanan kazaların önlenmesi amacıyla federasyonun, güvenlik standartlarının geliştirilmesine öncelik verdiği belirtildi.

Sonuç ve değerlendirme

Bakırtaş, "TOBFED, bu kapsamda kamu otoriteleri ve özel sektörle tam iş birliği içinde; eğitim, belgelendirme, mevzuat düzenlemeleri, dijitalleşme, standart geliştirme, kadın ve genç istihdamı alanlarında liderlik ediyor. Destekleriniz ve iş birliğinizle Türkiye araç satış sonrası hizmetler sektörünü dünyaya örnek bir seviyeye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" diyerek toplantının stratejik önemini tekrar vurguladı.

