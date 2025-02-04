Tofaş, Ocak Ayında Yatırımcılarına Kazandıran Tek Otomotiv Şirketi

Tofaş, Ocak Ayında Borsa İstanbul’da Hisseleri Yükselen Tek Şirket Oldu

Borsa İstanbul'da otomotiv sektörü, Ocak ayında dalgalı bir seyir izlerken, yalnızca Tofaş, %8,5'lik bir artışla yatırımcılarına kazandıran tek şirket olmayı başardı.

Dünyadaki ekonomik kaygılar, yatırımcıların temkinli duruşlar sergilemesine neden olurken, otomotiv sektörü gibi önemli alanlardaki hisse performansları dikkati çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifeleri ve Avrupa ekonomisindeki kırılganlıklar, yatırımcılar arasında endişeleri artıran unsurlardan oldu.

Diğer Şirketlerde Hisse Düşüşleri

Ocak ayında Karsan Otomotiv'in hisseleri %0,6, Ford Otosan’ın hisseleri %0,8, Doğuş Otomotiv’in hisseleri %2,9, Tümosan Motor ve Traktör’ün %5,4, Anadolu Isuzu'nun %6,7, TürkTraktör'ün %8,7 ve Otokar'ın %15 oranında gerilediği gözlemlendi.

Analistler, otomotiv sektöründeki dalgalanmanın ardında finansal durum, makroekonomik faktörler ve piyasa psikolojisinin yattığını ifade ederken, ABD Merkez Bankası’nın gevşeme politikalarına geçişinin de piyasalardaki oynaklığı artırdığını belirtti.

Ford Otosan En Yüksek Piyasa Değeri ile Öne Çıktı

Ocak ayının sonunda Ford Otosan, yaklaşık 326 milyar lira piyasa değeri ile sektördeki en değerli şirket konumunu korurken, onu Tofaş %111 milyar 250 milyon lira piyasa değeriyle takip etti. Diğer şirketler ise sırasıyla TürkTraktör, Otokar, Doğuş Otomotiv, Anadolu Isuzu, Tümosan Motor ve Karsan doğrultusunda sıralandı.

Otomotiv Sektörü İhracatta Rekor Kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde otomotiv sektörü, tarihi bir ihracat başarısına imza atarak 37 milyar 211 milyon 661 bin dolar ile tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Bu dönemde sektörün ihracatı 2023 yılına göre %6,3 artış gösterdi.

Yıl içerisinde sektördeki gelişmeler ve hisse değişimleri dikkatle izlenmeye devam edecekken, yatırımcıların piyasa trendlerini değerlendirmesi gerektiği vurgulanıyor.