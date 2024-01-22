Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor

Toki her yıl içerisinde binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Yeni paylaşmış olduğu konut satış ihalesi ile 132 konutu % peşinatla satışa çıkaracağını duyurdu. İşte farklı farklı illerde satışa çıkartılan toplam 132 konutun detayları…

Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor
Yayın Tarihi:

Toki her yıl içerisinde neredeyse 81 ilde farklı farklı konut ilanları paylaşarak vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Yeni yayınlamış olduğu ilan doğrultusunda 26 ilde 132 konutun satışını gerçekleştirecek. %25 peşinat ödemesiyle vatandaşlar yeni evlerine yerleşebilecek. Salon katılımı 7 Şubat, internet katılımı ise 8 Şubat olarak belirtildi. İhaleye resmen günler kala vatandaşlar nefeslerini tutmuş durumda. İşte TOKİ 132 konut satışı ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor

%25 PEŞİNAT ÖDEYEN EVİNİ KAPACAK

Toki ihale usulü şekilde satışa çıkartacağı 26 ilde 132 konut için %25 peşinat ödemesi istiyor. Bu sebeple vatandaşlar dahil oldukları ihaleyi kazandıkları takdirde %25 peşinat ödemesini sağlamak durumunda. %25 peşinat ödemesini sağlayan vatandaşlar 72 ay vade seçeneğinden yararlanabilecekler. 26 ilde satışa çıkartılan dairelerden Ankara’da bulunan 28 adet konut diğerlerinden ayrı olarak %25 peşinat ve 120 ay vade seçeneğiyle açık artırmayla satışa çıkartılacak. Peki Toki hangi illerde konut satışı gerçekleştirecek? İşte Toki'nin konut satışını gerçekleştireceği iller ve konut sayıları…

  • ADANA 3 
  • AFYONKARAHİSAR 1 
  • ANKARA 28  
  • AYDIN 7 
  • BALIKESİR 1 
  • BATMAN 1 
  • ÇORUM 2 
  • ELAZIĞ 1 
  • ERZURUM 3 
  • GÜMÜŞHANE 6 
  • HAKKARİ 1 
  • İSTANBUL 2 
  • İZMİR 2 
  • KARAMAN 2 
  • KARS 1 
  • KAYSERİ 1 
  • KIRIKKALE 7 
  • KONYA 1 
  • RİZE 3 
  • SAMSUN 38 
  • SİİRT 9 
  • SİVAS 2 
  • TRABZON 6 
  • TUNCELİ 1 
  • VAN 2 
  • YOZGAT 1   

7 ŞUBAT’TA CANLI KATILIM, 8 ŞUBAT’TA İSE İNTERNET KATILIMLA AÇIK ARTTIRMA YAPILACAK

Toki tarafından duyurulan 26 ilde 132 konut satışı için 7 Şubat 2024 Çarşamba saat 10:30 da salon katılımıyla açık arttırma gerçekleşecek. Salon katılımı için Bilkent otel ve konferans merkezi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul hizmet binası Küçükçekmece İstanbul belirlendi. İnternet katılımı için vatandaşlar 8 Şubat 2024 perşembe günü saat 10:30’da evlerinden iş yerlerinden ya da interneti olan herhangi bir yerden canlı olarak katılım sağlayabilecek. İnternet katılımı için kayıtlar 6 Şubat 2024 salı günü 10:30’da sona erecek.

Öne Çıkanlar
Pamuk gibi yumuşacık poğaçanız kendi fırınınızdan çıkacak! Puf puf mayalı poğaça tarifi Pamuk gibi yumuşacık poğaçanız kendi fırınınızdan çıkacak! Puf puf mayalı poğaça tarifi
Başak burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak? Başak burcu 22 Ocak haftası gündeminde neler olacak?
Devlet destekli 12 ay ötelemeli kredi paketi! 72 ay vade de hediyesi! Devlet destekli 12 ay ötelemeli kredi paketi! 72 ay vade de hediyesi!
Çok Okunanlar
SSK, Bağkur, memur emeklisi yeni maaşını böyle öğrenecek! İşte en pratik hesaplama yöntemi SSK, Bağkur, memur emeklisi yeni maaşını böyle öğrenecek! İşte en pratik hesaplama yöntemi Tuvalet kağıdında yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Vatandaşlar market önünde izdiham yarattı Tuvalet kağıdında yüzde 50 indirim kampanyası başladı! Vatandaşlar market önünde izdiham yarattı Altın almak için son fırsat! O tarihte almayan dizlerini dövecek Altın almak için son fırsat! O tarihte almayan dizlerini dövecek Birikmiş parasını getirene arsa tapusu verilecek! Milli Emlak müjdeyi verdi Birikmiş parasını getirene arsa tapusu verilecek! Milli Emlak müjdeyi verdi Duyanlar inanamadı! 10 TL'lik ekmek sadece orada 1 TL'ye satılacak Duyanlar inanamadı! 10 TL'lik ekmek sadece orada 1 TL'ye satılacak Emeklilere saç baş yolduran zam! Maaşı bu miktar olana sadece 62 TL! Emeklilere saç baş yolduran zam! Maaşı bu miktar olana sadece 62 TL!