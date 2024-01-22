Toki 26 ilde 132 konutu satışa çıkartacak! 72 ay vadeli konutlar sahiplerini bekliyor

Toki her yıl içerisinde neredeyse 81 ilde farklı farklı konut ilanları paylaşarak vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Yeni yayınlamış olduğu ilan doğrultusunda 26 ilde 132 konutun satışını gerçekleştirecek. %25 peşinat ödemesiyle vatandaşlar yeni evlerine yerleşebilecek. Salon katılımı 7 Şubat, internet katılımı ise 8 Şubat olarak belirtildi. İhaleye resmen günler kala vatandaşlar nefeslerini tutmuş durumda. İşte TOKİ 132 konut satışı ile ilgili merak edilen tüm detaylar…





%25 PEŞİNAT ÖDEYEN EVİNİ KAPACAK

Toki ihale usulü şekilde satışa çıkartacağı 26 ilde 132 konut için %25 peşinat ödemesi istiyor. Bu sebeple vatandaşlar dahil oldukları ihaleyi kazandıkları takdirde %25 peşinat ödemesini sağlamak durumunda. %25 peşinat ödemesini sağlayan vatandaşlar 72 ay vade seçeneğinden yararlanabilecekler. 26 ilde satışa çıkartılan dairelerden Ankara’da bulunan 28 adet konut diğerlerinden ayrı olarak %25 peşinat ve 120 ay vade seçeneğiyle açık artırmayla satışa çıkartılacak. Peki Toki hangi illerde konut satışı gerçekleştirecek? İşte Toki'nin konut satışını gerçekleştireceği iller ve konut sayıları…

ADANA 3



AFYONKARAHİSAR 1



ANKARA 28



AYDIN 7



BALIKESİR 1



BATMAN 1



ÇORUM 2



ELAZIĞ 1



ERZURUM 3



GÜMÜŞHANE 6



HAKKARİ 1



İSTANBUL 2



İZMİR 2



KARAMAN 2



KARS 1



KAYSERİ 1



KIRIKKALE 7



KONYA 1



RİZE 3



SAMSUN 38



SİİRT 9



SİVAS 2



TRABZON 6



TUNCELİ 1



VAN 2



YOZGAT 1

7 ŞUBAT’TA CANLI KATILIM, 8 ŞUBAT’TA İSE İNTERNET KATILIMLA AÇIK ARTTIRMA YAPILACAK

Toki tarafından duyurulan 26 ilde 132 konut satışı için 7 Şubat 2024 Çarşamba saat 10:30 da salon katılımıyla açık arttırma gerçekleşecek. Salon katılımı için Bilkent otel ve konferans merkezi Çankaya / Ankara ve TOKİ İstanbul hizmet binası Küçükçekmece İstanbul belirlendi. İnternet katılımı için vatandaşlar 8 Şubat 2024 perşembe günü saat 10:30’da evlerinden iş yerlerinden ya da interneti olan herhangi bir yerden canlı olarak katılım sağlayabilecek. İnternet katılımı için kayıtlar 6 Şubat 2024 salı günü 10:30’da sona erecek.