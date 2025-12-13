Çanakkale Ayvacık'ta Türkiye'nin Tek Deniz Solucanı Yetiştiriciliği Tesisi

Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde bulunan deniz solucanı türleri yetiştiriciliği tesisi sektörde tek olmasıyla dikkat çekiyor.

Tesisin özellikleri

10 yıllık AR-GE çalışmalarının bir sonucu olarak faaliyete geçen işletme, Türkiye’de bu alanda lugworm üreten tek tesis konumunda. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 35 ton. 20 bin 350 metrekarelik özel mülk alanına kurulan tesis, her biri 55 metrekare olan toplam 210 adet dikdörtgen havuzdan oluşuyor.

Bu kapasite üretimde, türler arasında eşit olarak paylaştırılarak Arinicola Marina’da 17,5 ve Perinereis Aibuhitensis’te 17,5 ton üretim planlanıyor.

Resmi ziyaret ve değerlendirmeler

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Daire Başkanı İlhan Üze ile il ve ilçe müdürlüğü yöneticileri tesiste incelemelerde bulundu. Heyeti, tesis sahibi Önder Eryılmaz ve tesise danışmanlık yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Erdal Aldağ karşılayarak tesisin teknik altyapısı, üretim modeli ve kapasitesi hakkında kapsamlı bilgi sundu.

Ziyaret sırasında Genel Müdür Turgay Türkyılmaz, tesisin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilerek ihracata yönelinmesi gerektiğini vurgulayıp bu konuda kararlılık beklendiğini ifade etti.

ÇANAKKALE’NİN AYVACIK İLÇESİNDE BULUNAN DENİZ SOLUCANI TÜRLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSİ SEKTÖRDE TEK OLMASIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR.