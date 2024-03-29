TOKİ'den yok artık dedirten fiyat! O illerde bedavaya ev sahibi olun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen yeni kampanya, tapusu olmayan vatandaşlar için uygun fiyatlı ev sahibi olma fırsatını sunuyor.



TOKİ'nin planladığı yeni projelerin ihale tarihleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarına dağıtılarak belirlendi. Kırklareli, Çankırı, Bilecik, Ankara, Kütahya, Şırnak ve Karabük illerinde gerçekleştirilmesi öngörülen bu projelerle birlikte toplamda 3 bin 165 konut inşa edilecek.

Yeni projelerin ihale tarihleri dikkat çekici şekilde Mart, Nisan ve Mayıs aylarına yayılarak belirlendi. Kırklareli, Çankırı, Bilecik, Ankara, Kütahya, Şırnak ve Karabük'te yükselmesi planlanan bu projelerle birlikte toplamda 3 bin 165 konut hayata geçirilecek. Bu tarihler, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsatı işaret ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen talepleri değerlendiren TOKİ, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Yeni kampanya ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ev sahibi olmak artık hayal değil, TOKİ'nin desteğiyle gerçeğe dönüşüyor.

TOKİ'NİN UYGUN FİYATLI KONUT İHALELERİNDE TÜM DETAYLAR.

Yerel konut piyasasında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor! TOKİ, uygun fiyatlı konutlarla dolu yeni projelerin detaylarını paylaştı. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 256 konut ve 12 dükkan, 18 Mart 2024'te gerçekleştirilecek ihale ile hayata geçirilecek.



Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde de benzer bir hareketlilik yaşanacak. 26 Mart 2024'te Yazı Mahallesi'nde düzenlenecek ihaleyle 244 konut, 2 dükkanlı ticaret merkezi ve bir cami inşa edilecek.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ise 287 konut, 4 dükkan ve bir caminin ihalesi, 29 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Yenipeçenek Mahallesi'nde, 5 Nisan 2024'te gerçekleştirilecek ihalede 994 konut, 12 dükkan, ilkokul, ortaokul ve cami yer alacak.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Moymul Mahallesi'nde yapılacak 448 konut ve 36 dükkanın ihalesi ise 16 Nisan 2024'te düzenlenecek.

Şırnak'ta, Dicle ve Gazipaşa Mahalleleri'nde toplamda 120 konut ve 50 dükkanın ihalesi 3 Mayıs 2024'te gerçekleştirilecek.

Son olarak, Karabük'ün Merkez İlçesi'nde Soğuksu Mahallesi'nde 866 konut, 53 işyeri, 1 Kuran kursu ve bir caminin ihalesi, 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Bu projeler, bölge halkı için önemli bir fırsat sunarken, konut ihtiyacını karşılamak adına büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. TOKİ'nin bu projelerle bölge ekonomisine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor.