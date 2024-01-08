Toyota 2024 yılına bomba gibi girdi! Bu modellerde tam 250 bin TL indirim var

Dünya devi Toyota, en çok tercih edilenlerin başında gelirken dev indirimler dikkat çekti. Yeni yıla özel kampanyalar gelirken otomobil sahibi olmak için harekete geçtiler. Toyota'dan yeni yıl sürprizi gelirken modeller ve fiyat listesi haberimizde.



TOYOTA'DAN SÜRPRİZ FİYATLAR

Toyota bayisine giden müşteriler 250 bin TL'ye kadar indirim uygularken stokların hızlı şekilde erimeye başladığı görüldü. Toyota bayilerinde yeni yıl sürprizi paylaışdı. 31 Ocak 2024 tarihinde sona ererken indirimli modeller...



TOYOTA C-HR HYBRİD 1.550.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkartılıyor.



Toyota corolla Hatchback hyrid 1.270.00 TL başlangıç fiyatlarıyla satışa çıktı.



Toyota Corolla, yeni yılda 180.000 TL indirimle, 1.039.500 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.



Toyota Yaris Cross başlangıç fiyatları 1.250.000 TL'dir.



Toyota Corolla Cross Hybrid modeli ise 200.000 TL indirim uygulanırken 1.545.000 TL'den başlayan rakamlarla satışa çıkar.

