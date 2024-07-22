Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Toyota'nın son teknoloji ürünü Proace City, şehir içi ve uzun yolculuklar için ideal bir seçenek sunuyor. 175.000 TL'lik cazip fiyatı ve 12 ay vadeli %0,99 faiz oranıyla sunulan bu fırsat, hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal firmalar için büyük bir avantaj sağlıyor.

ESNEK YÜK TAŞIMA ÇÖZÜMLERİ

Proace City, geniş iç hacmi ve esnek yük taşıma çözümleri ile dikkat çekiyor. Araç, çeşitli yükleme opsiyonlarıyla farklı ihtiyaçlara cevap verebiliyor. Özellikle iş amaçlı kullanımda, bu özellikler büyük kolaylık sağlıyor.

GÜVENLİK VE KONFOR BİR ARADA

Toyota'nın Proace City modeli, aktif güvenlik sistemleriyle donatılmıştır. Bu sistemler, şehir içi sürüşlerde ve uzun yolda güvenliği artırmak için tasarlandı. Araç, sürücü ve yolcuların güvenliğini ön planda tutarak konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.