Toyota o modelinde yılın indirimini patlattı! Tam 250 bin TL'lik indirimi ilk yetişen kapacak

Toyota, C-HR Hybrid modelinde gerçekleştirdiği büyük indirimle otomobil tutkunlarını şaşırttı. 2024 model yılı 1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyonunun fiyatında yapılan etkileyici 250 bin TL'lik düşüş, otomobilseverler arasında beklenmedik bir sürpriz yarattı.

Otomotiv devinin en çok tercih edilen modeli olan C-HR Hybrid, yeni fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İndirimli kampanya kapsamında 1.8 Hybrid Passion e-CVT versiyonunun fiyatı, 1.800.000 TL'den 1.550.000 TL'ye çekildi. Bu fiyat düşüşü, araç almayı düşünenleri heyecanlandırdı.

Toyota'nın C-HR Hybrid modelindeki diğer versiyonlar da büyük indirimlerle müşterilere sunuluyor. İşte bazı versiyonların eski ve yeni fiyatları:





1.5 Vision Multidrive S: Fiyatı 1.219.500 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.060.000 TL.

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: Fiyatı 1.980.000 TL, Kampanyalı Fiyatı 1.730.000 TL.

Toyota'nın sunduğu bu fiyat avantajları, farklı versiyonlara göre çeşitleniyor ve otomobil tutkunlarına geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

Bu beklenmedik fiyat düşüşleri, Toyota'nın müşteri memnuniyetini artırma ve pazardaki rekabeti güçlendirmeye yönelik stratejilerinin bir parçası olarak görülüyor. Ancak, kampanya süresi ve koşullarıyla ilgili detaylar haber metninde belirtilmemiş.

Otomobilseverler, bu avantajlı kampanya ile birlikte Toyota C-HR Hybrid modelini daha erişilebilir fiyatlarla alma şansı bulacaklar. Ancak, alım kararı vermeden önce detaylı inceleme ve test sürüşü yapmak önemli olacaktır.