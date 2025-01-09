TPAO'nun Diyarbakır Sahası İçin Kamulaştırma Kararı Alındı

TPAO'nun Diyarbakır'daki sahası için kamulaştırma kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 08:47
TPAO'nun Diyarbakır Sahası İçin Kamulaştırma Kararı Alındı

TPAO'nun Diyarbakır'daki Sahası İçin Kamulaştırma

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) başvurusu üzerine, Diyarbakır'da bulunan sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütülen bu süreç, resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamulaştırma Detayları

MAPEG, TPAO'nun başvurusu doğrultusunda Diyarbakır'da petrol işlemleri için gerekli olan ve kamu yararı doğrultusunda kamulaştırılması gereken parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi. Bu parsellerde rayiç bedelin üstünde fiyat talep edilmesi sebebiyle anlaşma yoluyla satın almanın mümkün olmaması, acele el koyma kararının alınmasına yol açtı. Kamulaştırma, TPAO'nun Gözügölü-1 kuyusunun lokasyon sahası ve güzergahı için gereken alanları kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

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