TPAO, Pakistan Denizde Petrol ve Doğal Gaz Arayacak

TPAO ve Pakistan'dan Güçlü İşbirliği

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Pakistanın 40 deniz bloğuna yönelik gerçekleştireceği ihaleye ortak teklif vermek için Pakistan'ın 3 milli petrol şirketiyle bir araya geldi.

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni işbirliğine dair yaptığı açıklamada, "Bu adım, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştirirken bölgesel enerji güvenliği açısından da önemli bir eşik olacaktır," dedi.

Bu kapsamda, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi faaliyetlerine devam ederken, Türkiye yurt dışında petrol ve doğal gaz arama çabalarına ivme kazandırıyor.

İmza Töreni ve Forum

Türkiye Petrolleri ile Pakistan milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı. Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'nda yapılan bu imza töreninde bulunarak enerji ilişkilerini güçlendirecek adımları vurguladı.

Pakistan ile Üst Düzey Görüşmeler

Forum sonrasında Bayraktar, Pakistan'ın Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Elektrikten Sorumlu Bakan Sardar Awaiz Ahmad Khan Leghari ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Türkiye-Pakistan enerji ilişkilerine dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Pakistan, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla toplamda 40 deniz arama bloku için ihale gerçekleştirecek. İhalede yer alacak blokların 14'ü Makran açık deniz havzasında, 26'sı ise Indus açık deniz havzasında değerlendirilecek.

Başbakan ve Ordu Komutanı ile Görüşmeler

Bayraktar, İslamabad programı çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi ve burada Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji ilişkileri üzerinde duruldu. Ayrıca, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile de bir araya gelerek stratejik işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz aramaya yönelik adımları kapsamında, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali denizlerinde faaliyetlerine devam ederken bu kez Pakistan ile yeni bir iş birliğine gidiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (arkada ortada), Pakistan programı çerçevesinde İslamabad'a geldi. Pakistan Madencilik Yatırım Forumu kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı. Programda Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik (arkada sağ 2) de yer aldı.

Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz aramaya yönelik adımları kapsamında, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali denizlerinde faaliyetlerine devam ederken bu kez Pakistan ile yeni bir iş birliğine gidiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (arkada ortada), Pakistan programı çerçevesinde İslamabad'a geldi. Pakistan Madencilik Yatırım Forumu kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı. Programda Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik (arkada sağ 2) de yer aldı.