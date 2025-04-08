DOLAR
38 0,04%
EURO
41,55 0,03%
ALTIN
3.676,22 -0,89%
BITCOIN
3.034.262,49 -1,22%

TPAO, Pakistan Denizde Petrol ve Doğal Gaz Arayacak

TPAO, Pakistan'ın 40 deniz bloğu için ortak teklif verecek. Enerji Bakanı Bayraktar, stratejik enerji ortaklığını destekledi.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 16:25
TPAO, Pakistan Denizde Petrol ve Doğal Gaz Arayacak

TPAO ve Pakistan'dan Güçlü İşbirliği

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Pakistanın 40 deniz bloğuna yönelik gerçekleştireceği ihaleye ortak teklif vermek için Pakistan'ın 3 milli petrol şirketiyle bir araya geldi.

Enerji Bakanı Bayraktar'dan Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni işbirliğine dair yaptığı açıklamada, "Bu adım, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik enerji ortaklığını daha da derinleştirirken bölgesel enerji güvenliği açısından da önemli bir eşik olacaktır," dedi.

Bu kapsamda, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi faaliyetlerine devam ederken, Türkiye yurt dışında petrol ve doğal gaz arama çabalarına ivme kazandırıyor.

İmza Töreni ve Forum

Türkiye Petrolleri ile Pakistan milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı. Bayraktar, Pakistan Madencilik Yatırım Forumu'nda yapılan bu imza töreninde bulunarak enerji ilişkilerini güçlendirecek adımları vurguladı.

Pakistan ile Üst Düzey Görüşmeler

Forum sonrasında Bayraktar, Pakistan'ın Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Elektrikten Sorumlu Bakan Sardar Awaiz Ahmad Khan Leghari ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde Türkiye-Pakistan enerji ilişkilerine dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Pakistan, 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla toplamda 40 deniz arama bloku için ihale gerçekleştirecek. İhalede yer alacak blokların 14'ü Makran açık deniz havzasında, 26'sı ise Indus açık deniz havzasında değerlendirilecek.

Başbakan ve Ordu Komutanı ile Görüşmeler

Bayraktar, İslamabad programı çerçevesinde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edildi ve burada Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji ilişkileri üzerinde duruldu. Ayrıca, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Asım Munir ile de bir araya gelerek stratejik işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz aramaya yönelik adımları kapsamında, Oruç Reis Sismik...

Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz aramaya yönelik adımları kapsamında, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali denizlerinde faaliyetlerine devam ederken bu kez Pakistan ile yeni bir iş birliğine gidiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (arkada ortada), Pakistan programı çerçevesinde İslamabad'a geldi. Pakistan Madencilik Yatırım Forumu kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı. Programda Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik (arkada sağ 2) de yer aldı.

Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz aramaya yönelik adımları kapsamında, Oruç Reis Sismik...

Türkiye'nin yurt dışında petrol ve doğal gaz aramaya yönelik adımları kapsamında, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali denizlerinde faaliyetlerine devam ederken bu kez Pakistan ile yeni bir iş birliğine gidiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (arkada ortada), Pakistan programı çerçevesinde İslamabad'a geldi. Pakistan Madencilik Yatırım Forumu kapsamında Türkiye Petrolleri ile Pakistan'ın milli petrol şirketleri Mari Energies, OGDCL ve PPL arasında Ortak Teklif Verme Anlaşması imzalandı. Programda Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik (arkada sağ 2) de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Kilogram Fiyatı 3.76 Milyon Liraya Geriledi
2
ATO Başkanı Baran: Kırgızistan ile 5 Milyar Dolarlık Hedef Gerçekleşebilir
3
New York Borsası Güçlü Verilere Rağmen Düşüşle Kapatıldı
4
İzmir'de Dijital Göçebelik Toplantısı: Gelecek Turizm İçin Stratejiler
5
Döviz Kurlarında Son Durum: İstanbul ve Ankara Piyasaları Dikkat Çekiyor
6
MÜSİAD'dan Demo Day Etkinliği: Girişimciler ve Yatırımcılar Buluştu
7
2025'te Dünyanın En Zengin Şehirleri Açıklandı

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!