TPAO Tekirdağ Arama Ruhsatı Uzatımı ve Diyarbakır İçin İşletme Ruhsatı Başvurusu

Başvuru ve Resmi Gazete duyurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresini uzatmak ve Diyarbakır'daki sahalar için petrol işletme ruhsatı almak üzere resmi başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

TPAO, Tekirdağ'da bulunan AR/TPO/K/F19-b3 pafta numaralı sahasının petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için 22 Eylül tarihinde başvuru yaptı.

TPAO ayrıca, Diyarbakır'da bulunan AR/TPO/K/L45-d ve AR/TPO/K/L45-c1,c2 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahalarında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak petrol işletme ruhsatı almak için başvurdu.