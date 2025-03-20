TPAO'ya İstanbul ve Tekirdağ'da Petrol İşletme Ruhsatı Verildi

TPAO'ya İstanbul ve Tekirdağ'da petrol işletme ruhsatı verilirken, Diyarbakır'daki arama ruhsatı da uzatıldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 09:45
TPAO'ya İstanbul ve Tekirdağ'da Petrol İşletme Ruhsatı Verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İstanbul ve Tekirdağ'daki sahalarında petrol işletme ruhsatı alırken, Diyarbakır’daki kara sahasında yürütülen petrol arama faaliyetlerinin ruhsat süresini uzattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol hakkına müteallik kararını Resmi Gazete'de yayımladı. Bu karar doğrultusunda, TPAO’nun İstanbul’un Silivri ilçesi ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 952 hektar yüz ölçümüne sahip ARİ/TPO/K/F20-d1-1 pafta numaralı saha için işletme ruhsatı talebinde bulunulmuştu.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, işletme ruhsatının 5 yıl süreyle verilmesine karar verdi. Ayrıca, TPAO'nun sahada gerçekleştireceği üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre, ruhsatın kalan 20 yıllık yasal süresinin de kullandırılacağı belirtildi.

Diyarbakır'daki AR/TPO/K/M45-a3, a4 pafta numaralı sahada ise mevcut petrol arama ruhsatının süresi 7 Mart'tan itibaren 2 yıl uzatıldı. Bu gelişmeler, TPAO'nun petrol arama ve işletme faaliyetlerini daha da güçlendirmiş durumda.

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