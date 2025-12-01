TPE: İlk 'Coğrafi İşaret Günü' 15 Aralık'ta İlk ve Orta Okullarda

TPE Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, ilk 'Coğrafi İşaret Günü'nün 15 Aralık'ta ilk ve orta okullarda kutlanacağını ve eğitim materyallerinin hazırlandığını açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, ilk "Coğrafi İşaret Günü"nün 15 Aralık'ta ilk ve orta okullarda gerçekleştirileceğini duyurdu. Etkinlik kapsamında öğrencilere yönelik görsel ve eğitim içerikleri hazırlanıyor.

Tescil ve başvuru verileri

Kızıltepe, Türkiye'de 1788 tescilli ürün bulunduğunu, yaklaşık 900 başvurunun ise işlemde olduğunu belirtti. Başvuruların genellikle 600’lü rakamlarda seyrettiğini, bilinç düzeyinin artmasıyla bu ivmenin farklılaştığını söyledi. 2017'de yürürlüğe giren kanunla gelen kolaylıkların ardından tescil sayısında ciddi artış yaşandığını vurgulayan Kızıltepe, "Öncesinde 150-160 tescilimiz varken bu rakam hızla arttı ve 2 bine doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.

AB tescili ve ihracata etkisi

Kızıltepe, Avrupa Birliği nezdinde tescilli ürün sayısının 43e ulaştığını, bunun 35'inin son üç yılda tescillendiğini aktardı. Malatya kayısısı örneğini vererek, AB tescilinin sağladığı prestijin ve ihracat üzerindeki olumlu etkinin altını çizdi. AB tescilinin sadece AB'ye ihracatı artırmakla kalmayıp, tescil almış ürünlerin Japonya gibi pazarlarda da ihracatının arttığını belirtti.

Okullarda kutlama, iş birliği ve materyaller

Kızıltepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı ile coğrafi işaret gününün yerli hafta kapsamında bir gün olarak planlandığını, ilk ve orta okullarda tanıtım yapılacağını belirtti. Görseller, videolar ve öğretmenlerin eğitimlerinde kullanacağı materyaller hazırlanıyor. İlk Coğrafi İşaret Günü 15 Aralık'ta ilk ve orta okullarda gerçekleştirilecek.

Kapanışta Kızıltepe, "İnşallah başarılı şekilde gerçekleştiririz." diyerek etkinlik için beklentisini ifade etti.

