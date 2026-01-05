DOLAR
TR72 Bölgesi'nde Yoksul Sayısı Azaldı, Yoksulluk Sınırı 2025'te Yükseldi

TÜİK'e göre TR72 (Sivas, Kayseri, Yozgat) bölgesinde 2025'te yoksulluk sınırı 78 bin 671 liradan 133 bin 992 liraya yükseldi; yoksul sayısı 387 bin bin kişiden 341 bin kişiye düştü.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:08
TÜİK'in 2025 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları'nı açıkladı. Veriler, Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi'nde ekonomik göstergelerde belirgin değişimler olduğunu ortaya koydu.

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirin yüzde 60'ı temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2024 yılında 78 bin 671 lira olan yoksulluk sınırı 2025 yılında 133 bin 992 liraya yükseldi.

TR72 Bölgesi'nde 2025 yılında yoksul sayısı ise bir önceki yıla göre düştü. 2024 yılında 387 bin bin kişi olan yoksul sayısı 2025 yılında 341 bin kişiye geriledi.

Bölgede yoksulluk oranı da gerileme gösterdi; 2024'te yüzde 15,8 olan oran 2025'te yüzde 13,9'a düştü.

