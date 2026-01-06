Erzincan’da Süt Üretimi Soğuk Zincirle Güçleniyor

KUDAKA destekli SOGEP kırsalda kalite ve gelir artışını hedefliyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen SOGEP kapsamında Erzincan’da hayvancılık sektörüne yönelik hayata geçirilecek proje ile kırsaldaki süt üretiminde kalite artışı ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Projeyi yürütecek kuruluş Erzincan İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak belirtildi.

Proje, Erzincan Merkez, Refahiye ve Tercan ilçelerinde faaliyet gösteren aile işletmelerinin soğuk zincir altyapısını güçlendirecek. Bu doğrultuda üreticilerin kullanımına sunulmak üzere 20 adet 500 litrelik süt soğutma tankı temin edilecek.

Yapılacak yatırımlarla günlük 10 bin litre, aylık ise 300 bin litre süt soğuk zincir sistemine dâhil edilecek. Böylece çiğ süt kayıplarının azaltılması, hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve sütün katma değerinin artırılması hedefleniyor.

Soğuk zincire geçen üreticilerin süt kalitesindeki artış sayesinde daha yüksek gelir elde etmesi ve süt primlerinden düzenli olarak faydalanması bekleniyor. Proje ile 20 aile işletmesi doğrudan desteklenecek.

Ayrıca süt işleme tesislerinin kaliteli hammaddeye erişimi kolaylaşarak gıda güvenliğine katkı sağlanacak ve bölgedeki üretimin pazardaki rekabet gücü artacak.

Projenin kırsalda yaşayan kadınlar ve gençler başta olmak üzere üretici ailelerin ekonomik hayata katılımını güçlendirmesi ve kırsaldan kente göçün azaltılmasına katkı sunması öngörülüyor.

