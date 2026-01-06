Singapur’dan Düzce’ye: Aşeren Anne Adaylarına Özel Erik ve Kiraz

Düzce’ye Singapur’dan getirilen erik ve kirazlar, aşeren anne adaylarının yoğun talebini topluyor; erik tanesi ~250 TL, 5’li kiraz paketi 1.000 TL.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 23:14
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 23:33
Düzce’de kış mevsiminde bulunması zor olan yaz meyveleri, özellikle aşeren anne adayları için Singapur’dan getiriliyor. Tanesi 250 lirayı bulan erik ve 5 tanesi bin liraya satılan kiraz, tezgahta dikkat çeken fiyatlarla alıcı buluyor.

Gümrük ve fiyatlandırma

Kentte manavlık yapan Seyfi Oral, hamilelik döneminde aşeren kadınların taleplerini karşılamak amacıyla mevsim dışı meyveleri Singapur’dan temin ettiklerini söyledi. Oral, ürünlerin fiyatlarının gümrük maliyetleri ve lojistik süreçler nedeniyle yükseldiğini belirterek fiyat tarifesini şöyle anlattı:

"Gümrükten kendimiz alıyoruz. Bu aylarda aşeren müşterilerimiz oluyor, onlar için getiriyoruz. Fiyatı biraz yüksek. Kirazı 5’li paketler halinde bin liradan satıyoruz. Tanesine göre fiyat değişebiliyor, tanesi 200 ila 300 lira arasında. Erik ise 3 tanesi 750 lira. Tanesi yaklaşık 250 liraya geliyor" dedi.

Yoğun talep

Fiyatların yüksek olmasına rağmen talebin yoğun olduğunu dile getiren Oral, "Bu ürünler pahalı ama talep var. Hatta fazlasıyla talep oluyor. Neredeyse hiç ürün kalmıyor" diye konuştu.

Oral, Düzce’de 12 ay boyunca bulunmayan meyveleri müşterilere sunmayı hedeflediklerini belirterek, "Müşterilerimiz her sezon Düzce’de bulamadığı her çeşit meyveyi bizde bulabilirler. Kışın erik, yazın da farklı meyveler getiriyoruz. Zahmetli oluyor ama her şeyi bulunduruyoruz" ifadelerini kullandı.

Karpuz seçeneği

İthal ürünlerin yanı sıra Antalya’dan getirilen karpuzun da ilgi gördüğünü aktaran Oral, fiyat ve tat değerlendirmesini şöyle paylaştı: "Karpuzun tadı yaz aylarına göre daha lezzetli diyebiliriz. Şu anda kilosu 150 lira, bazen 100 liraya düşüyor. En fazla 150 liradan satıyoruz. Tanesi 700-800 liraya geliyor, bazıları 1000 lirayı buluyor. Yazın ise kilosu 10-15 lira arasında değişiyor".

