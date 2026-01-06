DSO'da 2026'nın İlk Meclis Toplantısı — Metin Okan Meclis Başkan Yardımcısı Seçildi

DSO 2026 Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) 2026 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 5 Ocak 2026 tarihinde DSO Hizmet Binası Müjdat Keçeci Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu başkanlığında başladı.

Toplantı açılışı ve gündem

Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu açılış konuşmasında, 2026 yılı gündemi doğrultusunda bir araya gelindiğini vurguladı. Konyalıoğlu, küresel çapta yaşanan hızlı dönüşümlerin Denizli sanayisini çok yönlü bir değişime zorladığını; yapay zekâ, sanayileşme, yatırım ve istihdamın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Genç ve teknoloji odaklı kuşak ile deneyimli kadroların ortak çalışmasının kritik olduğuna dikkat çekti.

Yeni Meclis Başkan Yardımcısı: Metin Okan

Üç yılı aşkın süredir Meclis Başkan Yardımcılığı görevini beraber yürüttüğü Ahmet Zora'nın sağlık nedenleriyle ayrılması üzerine, yapılan seçimle DSO Meclis Üyesi ve Okan Hadde işvereni Metin Okan Meclis Başkan Yardımcılığına seçildi.

Denizli platformu sözcülüğü yeniden DSO’da

Başkan Selim Kasapoğlu, yürütülen çalışmalara değinerek platform sözcülüğünün 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden Denizli Sanayi Odası'na geçtiğini açıkladı. Kasapoğlu, platformun çalışma esasları ve görev tanımlarına ilişkin yapılacak düzenlemelerin hem Denizli hem de platformun işleyişine katkı sağlayacağını, DSO vizyonuyla yapının daha verimli ve sürdürülebilir hale getirileceğini belirtti.

2026 beklentileri ve ekonomik göstergeler

Başkan Selim Kasapoğlu, piyasa ve sektör temsilcileriyle yapılan değerlendirmelere göre yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerin daha olumlu olduğunu aktardı. Kasapoğlu, imalat PMI verilerinde daralmanın sürdüğünü ancak düşüş hızının yavaşladığını, İhracat İklim Endeksinin dış talep açısından görece olumlu bir görünüm sunduğunu ifade etti. Yüksek faiz ve finansman şartlarının yatırım iştahını sınırladığına dikkat çekildi; yılın ikinci yarısında daha dengeli bir toparlanma bekleniyor.

Toplantıda ayrıca Türkiye’nin 2025 yılı ihracat performansı ile Denizli ihracatına ilişkin güncel veriler paylaşıldı. Başkan Kasapoğlu, Denizli’nin ihracatını artırarak Türkiye içindeki konumunu koruduğunu, sektörler bazında farklılaşan bir görünüm olduğunu vurguladı. Ücretli çalışan ve işgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde sanayi istihdamındaki baskının sürdüğü, hizmetler sektöründe görece bir toparlanma yaşandığı ve 2026’da istihdam artışının sınırlı ve verimlilik odaklı olmasının beklendiği belirtildi.

Kapanış

Toplantı, 2026 yılı için dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

