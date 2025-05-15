Trabzon'da 260 Bin Sebze Fidesi Üreticilere Dağıtıldı

Trabzon'da Sebze Üretimi Hızlanıyor

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında 260 bin sebze fidesi dağıttı. Proje, Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen bir törenle tanıtıldı.

Üretim Alanları Genişliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, törende yaptığı konuşmada, ürünlerin 18 ilçede 130 dekarda domates, salatalık, patlıcan ve biber gibi sebzeler üzerinde yetiştirileceğini belirtti.

Projenin Maliyeti ve Destek Oranı

Kaplan, söz konusu projenin maliyetinin 2 milyon lira olduğunu ifade ederek, bu maliyetin %75'inin devlet, %25'inin ise üreticiler tarafından karşılandığını açıkladı. Projenin amacı, tüm ilçelerde sebze üretimini artırmak ve geliştirmek.

Mevcut Durum ve Gelecek Hedefleri

Mevcut durumda açık ve örtü altı alanlarda 25 bin dekarda sebze yetiştiriciliği yapıldığını vurgulayan Kaplan, bu alanın artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Fide Dağıtım Töreni

Tören sonrasında Kaplan, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Nazlı Kasapoğlu ve beraberindekiler, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere sebze fidelerini dağıttı.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 260 bin sebze fidesi dağıtıldı. Dağıtım için Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan (ortada) ve Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Nazlı Kasapoğlu (solda), törene katıldı.

Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Sebzeciliği Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçilere 260 bin sebze fidesi dağıtıldı. Dağıtım için Ortahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan (ortada) ve Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Nazlı Kasapoğlu (solda), törene katıldı.